В Китае грузовик въехал в толпу пешеходов около рынка в городе Сянтань провинции Хунань, по меньше мере десять человек погибли. Об этом сообщает телеканал CGTN (государственное иновещание).

По данным телеканала, инцидент произошел около 08:40 (03:40 по Киеву) около местного рынка. В результате погибли не менее десяти человек, 16 получили травмы. На место инцидента прибыли медики, пострадавшие направлены в близлежащие больницы. Водитель грузовика задержан, полиция выясняет причины происшедшего.

Напомним, в апреле 2018 года грузовик въехал в толпу людей у ресторана в центре немецкого города Мюнстера. В результате инцидента погибли три человека, пострадали более 30 людей. Водитель грузовика покончил с собой.