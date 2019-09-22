Порошенко уверен, что его не удастся посадить в тюрьму

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что новые власти страны не смогут посадить его в тюрьму. Об этом он сообщил в передаче «Рандеву» на «Пятом канале».
«Я не боюсь никого, моя политическая сила не боится никого. ...Эти мальчики — не первые, кто хотели упрятать Порошенко... Ничего у них не выйдет», — сказал он.
По мнению бывшего президента, если суды примут решение не в его пользу, то это станет ударом по украинской власти и по государству в целом.
Отметим, что бывший президент Украины является фигурантом 13 уголовных дел, которые касаются возможной легализации полученных преступным путем доходов и вмешательства в работу судей.
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