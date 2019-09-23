Украина официально отказалась от участия в осенней сессии ПАСЕ

Делегация Верховной рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы не будет принимать участия в осенней сессии организации с 30 сентября по 4 октября.

Официальное заявление делегации обнародовала его председатель Елизавета Ясько на своей странице в Facebook.

«Мы приняли решение не подавать полномочия новой украинской делегации на утверждение во время осенней части сессии ПА СЕ с 30 сентября до 4 октября 2019 года. Это будет способом реагирования Украины на возвращение Российской Федерации в сессионный зал ПАСЕ без выполнения требований резолюций Ассамблеи, принятых в ответ на российскую агрессию против Украины», — написала она.

В заявлении отмечается, что в течение времени проведения этой части сессии делегация ВРУ в ПАСЕ будет проводить консультации с партнерами по Ассамблеи с целью определения общих подходов и решений, которые позволили бы вернуть ПАСЕ ее репутацию важного образца демократии, верховенства права и защиты прав человека и свобод в Европе.

«(Делегация) обращается к делегациям государств-членов Совета Европы с призывом провести расширенные консультации относительно последствий безусловного возврата РФ в ПАСЕ и разработки эффективных механизмов ответственности государств-нарушителей уставных документов СЕ и норм международного права» — говорится в заявлении.

Также украинская делегация присоединилась к заявлениям делегаций государств-партнеров Украины, которые сообщили о своем неучастии в торжествах по случаю 70-летия СЕ из-за безусловного возвращение делегации РФ в ПАСЕ.

Отметим, что часть депутатов, вошедших в украинскую делегацию в Парламентской ассамблее Совета Европы, планируют поехать на осеннюю сессию ПАСЕ, несмотря на официальную позицию делегации.