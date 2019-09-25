СМИ сообщили о разговоре Зеленского с Лавровым

Президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели краткий разговор в Нью-Йорке.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника из дипломатических кругов.
Разговор состоялся вечером 24 сентября на приеме, организованном президентом США Дональдом Трампом в честь глав государств – участников 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Зеленский и Лавров обсудили ситуацию вокруг украинско-российских отношений.
Напомним, что Зеленский находится в США с рабочим визитом для участия в 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
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Що тут обговорювати з тими кремлезаврами, які розуміють тільки "в торець".