Глава МИД РФ заявил о желании России «понять Зеленского»

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире российского телевидения заявил, что в Москве считают полезной будущую встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в ходе встречи «нормандской четверки» в Париже 9 декабря.

«Контакт будет, безусловно, полезен, потому что мы очень хотим понять, как все-таки после всех неоднозначных, противоречивых заявлений из офиса Зеленского сам украинский лидер видит движение к выполнению минских договоренностей», — цитирует ТАСС главу российского внешнеполитического ведомства.

Лавров предложил не гадать, насколько полномасштабной будет встреча президентов России и Украины. «Она не будет формальной, потому что это произойдет „на полях“ другого мероприятия», — отметил министр.

Он заявил также, что, якобы, не Россия сокращала двусторонние отношения и прерывала транспортное сообщение между двумя странами. Лавров отметил, что если Украина заинтересована в их возобновлении, то за Москвой «не заржавеет».

О намерении Путина провести двустороннюю встречу с Зеленским в Париже в эфире программы также говорили помощник российского президента Юрий Ушаков и пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.