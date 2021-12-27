Лавров заявил про «безбашенные» действия Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский принимает зачастую «безбашенные» решения, что якобы вызывает опасения на Западе. Об этом заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью YouTube-каналу «Соловьев Live».

«Зеленский совершает поступки, которые просто безбашенные очень часто. И на Западе... боятся, что какая-то глупость разожжет конфликт, который, по большому счету, никому не нужен», — уверен он.

Лавров считает, что Зеленский шел на выборы в образе своего персонажа Голобородько из сериала «Слуга народа», с «прогрессивными принципами, с призывами освободить народ от олигархов, соблюдать права русских и других национальный меньшинств, самое главное, принести мир в Донбасс».

Однако, по словам российского министра, Зеленский не отличается от бывшего премьера Украины Арсения Яценюка, который «назвал «недолюдьми» жителей отделившихся республик». Глава российского дипведомства заявил, что нынешний украинский лидер назвал жителей Донбасса «особями» и призвал тех, кто чувствует себя русскими, «валить в Россию». При этом данные заявления не были прокомментированы на Западе, возмущен Лавров.