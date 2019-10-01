У России и Беларуси будет единый Налоговый кодекс

В карте интеграции России и Беларуси не идет речь о едином эмиссионном центре, заявил в интервью РБК министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. «Прежде чем говорить о введении какой-то единой валюты, создании единого эмиссионного центра, надо сначала наладить нормальное торгово-экономическое взаимодействие, и устранить все барьеры и препятствия», — сказал он.
Документ также не предусматривает углубленную политическую интеграцию. «Никаких политических моментов, связанных с созданием федерации, конфедерации там нет и не будет. Я еще раз повторяю, что суверенитет для обоих государств, это святое, и Беларусь не намерена жертвовать им в угоду каким-то конъюнктурным соображениям», — подчеркнул белорусский министр.
Вместе с тем, отметил Макей, в карте будет предусмотрена работа над единым налоговым кодексом.
В то же время он признал, что во время обсуждения плана интеграции с российской стороны звучали «абсолютно неприемлемые» предложения. Например, о создании нескольких наднациональных структур.
Макей также допустил, что 8 декабря президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко могут уже подписать документ: «Президенты договорились о встрече по случаю 20-летия Союзного договора, и поставили задачу правительствам обеих стран подготовить соответствующие дорожные карты по урегулированию соответствующих проблемных вопросов. Будем надеяться, что это произойдет».
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