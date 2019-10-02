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Импорт электроэнергии из России свидетельствует о доминировании узких коммерческих интересов, - эксперт Центра Разумкова

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Импорт электроэнергии из России свидетельствует о доминировании узких коммерческих интересов, - эксперт Центра Разумкова

Начавшийся импорт электроэнергии из России говорит о доминировании во власти узких коммерческих интересов, которые реализуют лоббисты. Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в комментарии журналисту Украинских новостей.

Эксперт назвал решение парламента, разрешившего импорт электроэнергии из России, непродуманным. По его мнению, оно ставит под угрозу интеграцию отечественной энергосистемы с ЕС и усиливает энергозависимость Украины от России.

«Я оцениваю, что это не совсем продуманное решение, поскольку нельзя тут ставить только коммерческую составляющую на первый план. Во-первых, это решение противоречит действующей стратегии Украины, которая предусматривает интеграцию с ENTSO-E (общеевропейской энергосистемой, — ред). И фактически если Украина будет продолжать поставки электроэнергии из России, то это фактически сделает невозможной интеграцию с ENTSO-E. Это первое. Второй момент — это усиление зависимости от России. Тоже это не то, что сейчас надо Украине. Это тоже противоречит задачам энергетической безопасности. Я думаю, что нельзя тут смотреть чисто на коммерческую составляющую», — сказал Омельченко.

Он полагает, что это решение было пролоббировано в интересах отдельных лиц. «Это свидетельствует о доминировании узких коммерческих интересов и реализации их отдельных лоббистов в правительстве и в Верховном Совете», — отметил Омельченко.

Напомним, 1 октября была осуществлена первая поставка электроэнергии из России в режиме импорта. Поставка проведена ровным графиком мощностью 100 МВт. Об этом свидетельствуют данные на сайте НЭК «Укрэнерго». По данным источника на рынке, импорт осуществлен компанией «Юнайтед Энерджи». Ее связывают с Игорем Коломойским.

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18 сентября Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии», в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку — разрешить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.

Россия, электроэнергия
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