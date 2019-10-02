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Итальянские следователи нашли доказательства финансирования партии «Лига» из России

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Итальянские следователи нашли доказательства финансирования партии «Лига» из России

Итальянские следователи, занимающиеся делом о российском участии в финансировании партии «Лига», утверждают, что обнаружили улику, указывающую на достижение некоего соглашения. Как пишет в среду газета La Repubblica, речь идет о фотографии соглашения о сделке, дивиденды от которой получала политическая партия.

Данная фотография была обнаружена при изучении телефонов трех подозреваемых в международной коррупции, которые проходят по этому делу, — президента ассоциации «Ломбардия — Россия» Джанлуки Савоини, адвоката Джанлуки Меранды и финансового консультанта Франческо Ваннуччи. По данным издания, фото документа сделал Меранда и послал ее потом Савоини и Ваннуччи. По мнению прокуроров Милана, это может служить важной уликой против подозреваемых, которые 18 октября прошлого года провели встречу в московском «Метрополе» с двумя предполагаемыми российскими предпринимателями.

До сих пор в руках следователей было только журналистское расследование итальянского еженедельника l’Espresso и американского сайта BuzzFeed, который 10 июля опубликовал аудиозаписи беседы с участием предполагаемых предпринимателей из РФ и Савоини, который является одним из соратников лидера «Лиги», бывшего вице-премьера и главы МВД Маттео Сальвини. В ходе разговора обсуждалась возможная сделка о покупке нефти. Дивиденды от нее в размере $65 млн долларов якобы могла получить партия.

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И Сальвини, и Савоини тогдаотвергли предположения о российском финансировании партии, назвав их бездоказательными. Тем не менее прокуратура Милана начала расследование по подозрению Савоини в международной коррупции.

Россия, Италия, Лига
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Комментарии (1)
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Vladimir Bezpalko
Vladimir Bezpalko 1 час 35 минут назад

UA . ЗА РОКИ ЄВРЕЙСЬКОРОСІЙСЬКОЇ ЯДЕРНОЇ ОКУПАЦІЇ ЛЮДСТВА І УКРАЇНИ ДЛЯ ЗНИЩЕННЯ ДІТЕЙ І ВНУКІВ ВПЕРТО НЕ СТВОРЮЄТЬСЯ ЇХ ЯДЕРНИЙ ЗАХИСТ УКРАЇНОЮ.........БОГ ДІТИ ВНУКИ.........

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