Итальянские следователи нашли доказательства финансирования партии «Лига» из России

Итальянские следователи, занимающиеся делом о российском участии в финансировании партии «Лига», утверждают, что обнаружили улику, указывающую на достижение некоего соглашения. Как пишет в среду газета La Repubblica, речь идет о фотографии соглашения о сделке, дивиденды от которой получала политическая партия.
Данная фотография была обнаружена при изучении телефонов трех подозреваемых в международной коррупции, которые проходят по этому делу, — президента ассоциации «Ломбардия — Россия» Джанлуки Савоини, адвоката Джанлуки Меранды и финансового консультанта Франческо Ваннуччи. По данным издания, фото документа сделал Меранда и послал ее потом Савоини и Ваннуччи. По мнению прокуроров Милана, это может служить важной уликой против подозреваемых, которые 18 октября прошлого года провели встречу в московском «Метрополе» с двумя предполагаемыми российскими предпринимателями.
До сих пор в руках следователей было только журналистское расследование итальянского еженедельника l’Espresso и американского сайта BuzzFeed, который 10 июля опубликовал аудиозаписи беседы с участием предполагаемых предпринимателей из РФ и Савоини, который является одним из соратников лидера «Лиги», бывшего вице-премьера и главы МВД Маттео Сальвини. В ходе разговора обсуждалась возможная сделка о покупке нефти. Дивиденды от нее в размере $65 млн долларов якобы могла получить партия.
И Сальвини, и Савоини тогдаотвергли предположения о российском финансировании партии, назвав их бездоказательными. Тем не менее прокуратура Милана начала расследование по подозрению Савоини в международной коррупции.
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