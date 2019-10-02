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Локальный инвестор становится драйвером долгового рынка, - Константин Стеценко, ICU

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С начала 2019 года наиболее заметным игроком на рынке ОВГЗ были нерезиденты, которые нарастили портфель до почти 100 млрд гривен или 4 млрд долларов США, что является десятой частью всего внутреннего государственного долга в обращении. Однако локальные предприятия реального сектора, страховые компании и физические лица все чаще покупают государственные облигации и в перспективе могут стать весомыми драйверами рынка.

Об этом рассказал учредитель инвестиционной группы ICU Константин Стеценко, комментируя результаты Украинского Финансового Форума, который состоялся 27 сентября в Киеве.

Потенциально мощными локальными инвесторами Константин Стеценко называет предприятия реального сектора. По его словам, казначейства украинских предприятий выходят на новый уровень управления финансами, применяя инструменты рынка ценных бумаг не только для привлечения средств, но и для улучшения качества управления свободной ликвидностью.

На сегодня в собственности юридических лиц ОВГЗ на более 25 млрд гривен. Из них краткосрочные инструменты компании используют, как более гибкую и выгодную альтернативу банковским депозитам.

Отдельно в ICU выделяют категорию аграрных холдингов. В противоположность другим предприятиям реального сектора, облигации они рассматривают, прежде всего, как инвестиционный инструмент, а не средство эффективного управления ликвидностью. В аграрных компаниях появляются собственные трейдеры, которые управляют большими объемами ликвидности, имеют долгосрочную инвестиционную стратегию и отдают предпочтение длинным бумагам.

Страховые компании – еще одна категория инвесторов, которую в ICU комментируют отдельно. На днях был принят долгожданный закон о так называемом сплите, который предусматривает ликвидацию Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг и распределение полномочий по регулированию финансового рынка между НБУ и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондового рынка. По словам Константина Стеценко, в результате сплита ряды страховщиков поредеют, одновременно рынок станет более прозрачным, к нему появится больше доверия, ведь на рынке останутся только компании с прозрачной структурой собственности и качественными активами. Сейчас в собственности страховых компаний ОВГЗ на сумму 8.8 млрд грн.

Уменьшение количества игроков приведет к увеличению их страховых портфелей, а следовательно – и к росту резервов. Учитывая нормативные требования к структуре резервов, страховые компании будут вкладывать в качественные ценные бумаги – а это, прежде всего, государственные и корпоративные облигации.

Физлица-резиденты в течение года также серьезно интересовались ОВГЗ в качестве альтернативы депозитам. На сегодняшний день в собственности граждан – более 10 млрд гривен государственного долга. По мнению Константина Стеценко, эти объемы могут значительно возрасти при условии упрощения инфраструктуры рынка и повышении финансовой грамотности населения.

Таким образом, в ICU ожидают увеличения спроса на инструменты с фиксированной доходностью со стороны всех четырех групп локальных инвесторов. В этот перечень могли бы войти и пенсионные фонды, если бы удалось воплотить еще одну долгожданную реформу – пенсионную.

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В то же время рынок ОВГЗ становится все более доступным для нерезидентов. Присоединение Украины к сети международного депозитария Clearstream в мае уже на конец сентября позволило увеличить долю нерезидентов в государственных бумагах более чем в два раза. Шаги Министерства финансов и Национального банка по упрощению процедур инвестирования, совершенные в этом году, будут способствовать дальнейшему привлечению иностранных инвесторов. Одним из важнейших Константин Стеценко назвал решение о проведении аукционов по электронной торговой системе Bloomberg, что сделает процесс размещения более прозрачным, эффективным и позволит в будущем расширить круг первичных дилеров за счет иностранных учреждений.

Справка

Группа ICU – независимая финансовая группа, предоставляющая брокерские услуги и услуги по управлению активами. Группа специализируется на рынках Центральной и Восточной Европы. Основанная в 2006 году специалистами из ING, ICU является лидером по управлению активами в Украине, с более чем $ 500 млн под управлением. Наша стратегия включает также инвестиции в венчурные проекты и проблемный долг. Учредители ICU – Макар Пасенюк и Константин Стеценко.

ICU, Константин Стеценко
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