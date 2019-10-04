В РФ доходы среднего класса снижаются пять лет подряд

Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года. Об этом свидетельствуют данные доклада научно-исследовательского университета Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).
В целом, средний класс насчитывает примерно 38% населения этой страны. При этом каждый десятый его представитель живет в Москве.
Отмечается, что российский средний класс неоднороден: его ядро , которое соответствует всем характеристикам, составляет лишь 7% населения, выделяются также ближняя (11,2%) и дальняя периферия (19,5%).
Главными рисками по выпадению из среднего класса авторы доклада называют рождение детей и выход на пенсию. Так, шанс войти в ядро при наличии одного несовершеннолетнего ребенка падает в 1,5 раза, если же детей двое и более — в 4 раза.
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