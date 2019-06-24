В России доля среднего класса снизилась до минимума за 15 лет

Средний класс в России пострадал от экономических проблем последних лет и утрачивает свою значимость. Сейчас к нему можно отнести всего 30% россиян, говорится обзоре Альфа-банка.

Доля среднего класса в РФ за пять лет заметно сократилась — с 37% в 2014 году до 30% в 2018-м. В 2003 году к среднему классу относилось 34% россиян. Если в 2014-м средний класс зарабатывал почти половину (48%) совокупных доходов российских домохозяйств, то в 2018 году уже только 39%.

В мире средний класс традиционно ассоциируется с сотрудниками частных компаний и предпринимателями. В России же занятость среднего класса резко сместилась в сторону госсектора. Доля госслужащих в структуре среднего класса выросла с 10% в 2003-м до 15% в 2017 году. Доля доходов среднего класса от предпринимательской деятельности сократилась до минимума — всего 5% по итогам 2017 года.

Еще одна особенность среднего класса в России — высокая доля расходов на питание, и в последние годы она растет — явный признак снижения уровня жизни.

Экономисты отмечают, что понятие «средний класс», хотя и широко используется, субъективно. Диапазон разных оценок настолько широк, что между ними огромный разрыв.

Carnegie Endowment, например, считает, что к среднему классу принадлежат семьи с одним автомобилем как минимум. В таком случае в России 73% граждан среднего класса. Credit Suisse относит к среднему классу граждан со сбережениями не меньше двух среднегодовых доходов. При таком подходе в России всего 4% граждан среднего класса. Альфа-банк относит к среднему классу граждан с доходом от 39 тыс. до 99 тыс. руб. в месяц. Это соответствует от 110 до 250% медианного дохода в России (35 тыс. руб. в месяц).

Также исследование показало, что за последние десять лет реальные доходы среднего класса в РФ стагнировали. Доходы менее обеспеченных выросли всего на 4%. На этом фоне доходы наиболее богатых увеличились на 11%.

Обеднение среднего класса характерно не только для России, отмечают экономисты Альфа-банка. В мире средний класс находится под давлением на протяжении длительного периода — с 1980 по 2016 год. Доходы среднего класса растут медленнее других. Если рост доходов менее обеспеченных домохозяйств во всем мире достигал 120%, а наиболее состоятельных — 235%, доходы среднего класса выросли всего на 40% за аналогичный период.