Войти
Путин продлил контрсанкции против Европы до конца 2020 года
дружба народов
Путин продлил контрсанкции против Европы до конца 2020 года
Зеленский сменил состав Национального инвестиционного совета
официально
Зеленский сменил состав Национального инвестиционного совета

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

соседи
RSS

В России доля среднего класса снизилась до минимума за 15 лет

91
В России доля среднего класса снизилась до минимума за 15 лет

Средний класс в России пострадал от экономических проблем последних лет и утрачивает свою значимость. Сейчас к нему можно отнести всего 30% россиян, говорится обзоре Альфа-банка.

Доля среднего класса в РФ за пять лет заметно сократилась — с 37% в 2014 году до 30% в 2018-м. В 2003 году к среднему классу относилось 34% россиян. Если в 2014-м средний класс зарабатывал почти половину (48%) совокупных доходов российских домохозяйств, то в 2018 году уже только 39%.

В мире средний класс традиционно ассоциируется с сотрудниками частных компаний и предпринимателями. В России же занятость среднего класса резко сместилась в сторону госсектора. Доля госслужащих в структуре среднего класса выросла с 10% в 2003-м до 15% в 2017 году. Доля доходов среднего класса от предпринимательской деятельности сократилась до минимума — всего 5% по итогам 2017 года.

Еще одна особенность среднего класса в России — высокая доля расходов на питание, и в последние годы она растет — явный признак снижения уровня жизни.

Экономисты отмечают, что понятие «средний класс», хотя и широко используется, субъективно. Диапазон разных оценок настолько широк, что между ними огромный разрыв.

Carnegie Endowment, например, считает, что к среднему классу принадлежат семьи с одним автомобилем как минимум. В таком случае в России 73% граждан среднего класса. Credit Suisse относит к среднему классу граждан со сбережениями не меньше двух среднегодовых доходов. При таком подходе в России всего 4% граждан среднего класса. Альфа-банк относит к среднему классу граждан с доходом от 39 тыс. до 99 тыс. руб. в месяц. Это соответствует от 110 до 250% медианного дохода в России (35 тыс. руб. в месяц).

Также исследование показало, что за последние десять лет реальные доходы среднего класса в РФ стагнировали. Доходы менее обеспеченных выросли всего на 4%. На этом фоне доходы наиболее богатых увеличились на 11%.

Читайте также: Самые высокие зарплаты в Украине у киевских айтишников

Обеднение среднего класса характерно не только для России, отмечают экономисты Альфа-банка. В мире средний класс находится под давлением на протяжении длительного периода — с 1980 по 2016 год. Доходы среднего класса растут медленнее других. Если рост доходов менее обеспеченных домохозяйств во всем мире достигал 120%, а наиболее состоятельных — 235%, доходы среднего класса выросли всего на 40% за аналогичный период.

Россия, средний класс
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 24 июня 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Как Украине бороться с теневой экономикой

Когда мы говорим о борьбе с теневой экономикой, надо понимать с чем мы в силах бороться, а с чем - нет. Полной победы в борьбе с теневой экономикой вряд ли удастся достичь. Идеального рецепта противодействия привычным проявлениям теневой экономики не найдено. А бурное развитие технологий - информационных, финансовых и производственных - говорит о том, что обуздать движение «в тень», приобретающее новые формы, будет все сложнее.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Кому должен мир?

Когда мы под предлогом «все страны живут в долг» так же накапливаем кредиты, то забываем учесть, что эти страны одновременно являются кредиторами. Более того, что у каждой страны своё уникальное положение, которое нам мягко говоря недостижимо. Уже молчу про целевое использование этих кредитов. И нам, чтобы брать их за пример, то нужно как минимум достичь того же уровня. Чтобы сидеть и ничего не делать, нужно очень высоко сидеть.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О роли социокультурных факторов в развитии экономики

Если бы мне пришлось выбирать режим, я предпочел бы быть свободным человеком в деградирующей экономике, которая «падает стремительным домкратом» (что сейчас и происходит), чем жить при таком правителе, как Сталин. Но качественное и стабильное развитие экономики в «наших краях», с моей точки зрения, возможно лишь при технократической тирании. И сделать это можно было только «сверху», потому что иным образом в обозримые исторические сроки изменить менталитет и социокультурные особенности народов нереально - подобные эволюционные преобразования длятся веками.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016