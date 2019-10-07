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После нескольких морозных дней в Украину вернется «бабье» лето

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После нескольких морозных дней в Украину вернется «бабье» лето

Завтра в Украине дожди вероятны в восточных, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму, ночью заморозки в воздухе 0-5°, температура днем 6-11° тепла.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

«Ночью и утром в восточных, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму временами дождь, температура ночью 2-7° тепла, днем 8-13°. На остальной территории без осадков, ночью заморозки в воздухе 0-5°, температура днем 6-11° тепла. Ветер в Украине преимущественно юго-западный (в южных и восточных областях — северо-западный), 5-10 м с», — говорится в сообщении.

В Киеве и области 8 октября без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. В столице ночью заморозки в воздухе 0-2°, температура днем около 10° тепла, на Киевщине ночью заморозки в воздухе 0-5°, температура днем 6-11° тепла.

Согласно прогнозу, 9 октября ночью в западных, Житомирской, днем и в Киевской, Черниговской, Сумской областях местами небольшой дождь (в Карпатах с мокрым снегом), на остальной территории без осадков. Температура ночью в западных, северных, Винницкой и Одесской областях 1-6° тепла; на остальной территории заморозки в воздухе 0-3°; температура днем 8-13° тепла, на юге страны, Закарпатье и Прикарпатье 14-18°.

10 октября в западных, северных, днем и в центральных областях местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Температура ночью 4-9° тепла, на побережье Черного моря 7-12°, в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях 1-6° тепла, заморозки на поверхности грунта 0-3°; днем 12-17° тепла, на юге до 21°.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в Карпатах, 9 октября в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

На Киевщине 9-10 октября местами небольшой дождь (ночью 9 октября без осадков). Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура 9 октября ночью 1-6° тепла, днем 8-13°; 10 октября ночью 4-9°, днем 12-17°.

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Синоптики прогнозируют 11-12 октября временами небольшой дождь (в большинстве западных и южных областей местами). Температура ночью 5-11°; днем 11-17°, на юге страны до 20°.

В столичном регионе 11-12 октября также временами небольшой дождь. Температура ночью 5-10°, днем 11-16°.

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Понедельник, 7 октября 2019
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