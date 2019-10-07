Нардеп Ткаченко подтвердил, что претендует на место Кличко

Народный депутат Украины (фракция «Слуга народа»), глава комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко подтвердил, что претендует на должность главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
«Там есть такая ключевая фраза — „может“, предлагаю на ней сосредоточиться, потому что это решение президента», — сказал Ткаченко в эфире радио НВ в понедельник.
Он подтвердил, что подал декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), в которой указал, что претендует на должность главы Киевской горгосадминистрации.
Как сообщалось, в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, появилась электронная декларация о доходах Ткаченко за 2018 год, указано, что это декларация кандидата на должность главы Киевской городской государственной администрации.
4 сентября Кабинет министров на заседании принял решение об увольнении Виталия Кличко с должности главы КГГА.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016