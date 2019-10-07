Нардеп Ткаченко подтвердил, что претендует на место Кличко

Народный депутат Украины (фракция «Слуга народа»), глава комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко подтвердил, что претендует на должность главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

«Там есть такая ключевая фраза — „может“, предлагаю на ней сосредоточиться, потому что это решение президента», — сказал Ткаченко в эфире радио НВ в понедельник.

Он подтвердил, что подал декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), в которой указал, что претендует на должность главы Киевской горгосадминистрации.

Как сообщалось, в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, появилась электронная декларация о доходах Ткаченко за 2018 год, указано, что это декларация кандидата на должность главы Киевской городской государственной администрации.

4 сентября Кабинет министров на заседании принял решение об увольнении Виталия Кличко с должности главы КГГА.