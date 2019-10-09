Новый закон о столице примут только через месяц-полтора

Законопроект о столице Украины будет утвержден в целом через месяц-полтора, прогнозирует председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

«Я думаю, что максимум через месяц-полтора мы его примем», — сказал Разумков в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Напомним, что Верховная Рада приняла за основу законопроект (№ 2143-3) о столице — городе-герое Киев, которым предлагается разделить полномочия и должности киевского городского головы и главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) и снова ввести районные государственные администрации в столице.