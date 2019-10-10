Горняки Кривого Рога собрались на митинг против планов уничтожить отрасль

Сегодня, 10 октября, в 9 утра в Кривом Роге начался митинг, в котором принимали участие работники горнодобывающей и металлургической сферы, а также неравнодушные горожане, поддерживающие цели собрания.
Как сообщает местное издание Кривбасс онлайн, хотя люди собрались под стенами горсовета, их протест направлен не против местных властей, а против решений, которые принимает Верховная Рада Украины.
Требование собравшихся: «Отменить практику разработки и внедрения позорных законопроектов Верховной Рады Украины, душащих и блокирующих деятельность горно-металлургического комплекса страны. В частности, речь идет про „убийственный“ проект Закона № 1210-1».
Напомним, нардепы готовят для рассмотрения в Раде законопроекты 1210 и 1210-1, которыми предлагается масштабно изменить подход к формированию базы налогообложения на Украине. В частности, авторы инициативы меняют схему рентных платежей на добычу железной руды, по оценкам участников рынка, это может привести к росту тарифа в 4,5 раз.
Участники акции заявляют, что повышение рентной платы при добыче железной руды в Украине приведёт к тому, что отечественные горнодобывающие предприятия будут поставлены в неконкурентное положение по сравнению с российскими производителями.
Митингующие уверены, что принятие Закона № 2110-1 приведет к сокращению рабочих мест. Кроме того, предприятиям придется сократить, а то и вовсе свернуть все социальные и инвестиционные проекты, что отразится не только на благосостоянии работников горнодобывающей отрасли, а и на жизнедеятельности городов, в которых сосредоточены такие предприятия.
В ходе митинга в Кривом Роге была подготовлена резолюция Президенту Украины. В настоящее время горняки собирают подписи, чтобы отправить документ адресату.
Как сообщили организаторы, мирная акция может перерасти в бессрочный протест.
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