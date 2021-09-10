Руда за бесценок: начнет ли Ахметов делиться прибылями с украинцами?

Так называемый ресурсный законопроект № 5600 должен был существенно изменить принципы налогообложения полезных ископаемых и недр, формально являющихся богатством народа Украины, а фактически обогащающих только Ахметова, Жеваго и несколько других кандидатов в реестр олигархов.

Еще в начале лета революция в налогообложении добычи ископаемых считалась едва ли не главной ставкой Минфина. Но этот проект закона входил в весьма острый конфликт с интересами самой влиятельной касты в Украине — металлургов. Ахметов и компания очень быстро посчитали, что этот закон может обойтись в 10–15 млрд грн в год, которые дополнительно придется уплатить в бюджет страны. А платить олигархи не любят. Иначе они не стали бы олигархами.

После принятия в первом чтении прошло уже два месяца, но один из стратегических законопроектов для экономики страны понемногу начал забываться, обрастая распрями и критикой лояльных к металлургам экспертов.

К тому же в конце июля началось падение цен на железную руду на мировых биржах, сменившее их стремительный рост в течение полутора лет.

С изменением динамики на рынке началась вторая медиа-атака на «ресурсный» законопроект. Дескать, цены на руду падают, и если повысить ренту, то производство станет нерентабельным.

Упрек этот весьма примитивный и прямолинейный, ведь по новому закону размер ренты должен был привязываться именно к цене сырья на мировой бирже. И чем ниже цена, тем меньше рента. Соответственно, при стоимости железной руды на мировой бирже менее 80 долл. за тонну металлурги будут платить меньше, чем сейчас.

Таким образом, если бы металлурги действительно рассчитывали на существенное падение цен, то были бы заинтересованы в принятии «ресурсного» закона. Но реакция противоположная, и это означает, что подобные призывы являются лишь манипуляцией.

Поэтому попробуем разобраться, как работает рынок железной руды и что его ожидает в ближайшие 3–5 лет.

Ставка для олигархов

На сегодняшний день государство зарабатывает на добыче железной руды в 10+ раз меньше, чем те, кто ее добывает. Особенно удобна для металлургов фактически фиксированная ставка в 2,5–3 долл., привязанная к себестоимости производства продукции, на которую не влияют мировые цены.

Даже при цене руды на мировом рынке в 100–120 долл. за тонну комбинаты зарабатывали около 25 долл. чистой прибыли с каждой тонны. А в пиковый скачок цен, который пришелся на первую половину этого года, их прибыли удвоились. Только «Метинвест» Ахметова получил в первом полугодии чистую прибыль в размере 2,8 млрд долл., что эквивалентно годовому дорожному фонду Украины. Таким образом, «Большое строительство» не такое уж и большое, если его мерить прибылями одного олигарха.

Маржа с добычи руды в 2021 году достигла 79%. То есть стоимость добычи руды была в четыре раза меньше, чем наценка при продаже. Согласитесь, сложно найти другой бизнес, приносящий +80% наценки.

Денег стало настолько много, что «Метинвест» объявил о масштабных инвестиционных проектах в металлургической отрасли.

Платить по-новому

В случае если бы «ресурсный» закон все-таки приняли, Ахметов и компания начали бы платить ренту согласно ценам на мировой бирже. Чем выше цена, тем больше процент ренты.

Законопроект предусматривает три размера ставок:

3,5%, если средняя стоимость железной руды по индексу IODEX 62% FE CFR China за налоговый (отчетный) период составляет 100 долл. и меньше;

5,0%, если средняя стоимость железной руды по индексу IODEX 62% FE CFR China составляет более 100 долл. и не превышает 200 долл.;

10,0%, если средняя стоимость железной руды по индексу IODEX 62% FE CFR China составляет более 200 долл.

Такая модель весьма компромиссна. Ведь в большинстве других стран рентная плата составляет от 7 до 15% от мировых цен на руду независимо от уровня цен. А при цене менее 80 долл. за тонну рента равнялась бы тем же 2,5—3долл., что и сейчас.

Но даже этот вариант олигархам не понравился.

Мировые цены и Олимпиада

Как ни странно, но ключевую роль в определении цены на руду в этом году играет Зимняя олимпиада, которая состоится в Китае в феврале 2022 года.

Дело в том, что 70% всего потребления железной руды в мире приходится на Китайскую Народную Республику. А накануне Олимпийских игр в КНР фактически будет остановлена металлургическая промышленность, чтобы снизить уровень загрязнения в воздухе и не упасть лицом в грязь, показав страну окутанной смогом.

В коммунистическом Китае к этому вопросу отнеслись весьма серьезно и даже установили лимиты производства металлопродукции. Поэтому большинство производителей торопились заготовить достаточный запас продукции, чтобы переждать эту зиму. Соответственно, они поспешили приобрести сырье, из-за чего и возникла паника на биржевых аукционах.

Цены на руду установили рекорд за всю историю, превысив отметку в 230 долл. за тонну.

Очевидно, что во втором полугодии, когда китайские производители не будут активно запасаться сырьем на период замораживания производства перед Олимпиадой, стоимость руды на бирже упадет. Эта тенденция уже имеет место. Но даже несмотря на падение, цены все еще остаются вдвое выше, чем в 2018-м. И следует понимать, что любая цена более 100 долл. за тонну является высокой.

Прогнозы

Недавно Fitch Solutions обнародовало последний прогноз мировых цен на руду, который пока остается самым пессимистическим сценарием. Согласно ему, цена на руду достигнет своего минимума к концу зимы следующего года. Но можно ожидать, что этот минимум не упадет ниже 100 долл. за тонну. А к концу следующего года рынок стабилизируется на отметке 130 долл. за тонну. Да, это меньше, чем сейчас, но больше, чем десять лет назад.

В дальнейшем можно ожидать постепенного снижения мировых цен из-за политики Китая на уменьшение зависимости от импорта железной руды (планируется увеличивать собственную добычу) и вследствие параллельного роста мировой добычи. Но не последнюю роль в динамике может играть «большое строительство». Правда, не украинское, а в США.

10 трлн долл., которые планируется привлечь в краткосрочной перспективе в инфраструктуру и другие мегапроекты Америки, очевидно существенно повлияют на спрос на сырье. И США могут заместить падающий спрос Китая.

Всемирная ассоциация производителей стали ожидает, что спрос на металл даже вырастет в 2022 году на 2,7%. Этому должно способствовать восстановление машиностроения после пандемии, ведь мировая экономика восстанавливается с опозданием относительно китайской. То есть Китай должен лишиться статуса абсолютного лидера по определению трендов на рынке руды и металла.

Агентство кредитных рейтингов США также отметило, что текущие цены на руду временные, но ожидать возврата цен предыдущих лет, по крайней мере до 2023 года, не стоит. То есть цены будут оставаться в коридоре 130–150 долл. за тонну с возможными сезонными отклонениями.

Одна из крупнейших инвестиционных компаний Goldman Sachs также уверяет, что стремительного снижения цен на руду до 2023 года не произойдет.

Чего ожидать для Украины

В дальнейшем Украину ожидают два возможных сценария. По одному из них Ахметов одержит абсолютную победу, и «ресурсный» законопроект не будет принят вообще или будет принят в еще более лояльном к олигархам варианте. По другому — парламент примет нынешний компромиссный вариант, который позволит увеличить объем рентной платы с 4–5 млрд грн. в год до 8–10 млрд, но лишь на последующие два года. А если прогнозы сбудутся и в 2023 году цены на руду вернутся к отметке 80–100 долл. за тонну, то государство вернется к 2,5 долл. ренты, которые имеет сейчас.

Учитывая, что цена 80–100 долл. за тонну является нормальной стоимостью руды на рынке, в перспективе государство выигрывает немного.

При этом бизнес на руде останется одним из наиболее прибыльных в стране и в дальнейшем обеспечит своим владельцам теплое место не вершине рейтинга самых богатых украинцев.

Очевидно, что Украине следовало бы применить принципы и размер определения платы за пользование недрами согласно практикам, существующим на мировом рынке. Но сейчас мы лишь видим попытки применить по крайней мере хоть какой-то средний принцип между откровенно лоббистским нынешним и мировым, выработанным годами.

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