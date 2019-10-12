Пристайко считает ненужным общение с Лавровым

Министр иностранных дел Вадим Пристайко не видит необходимости в общении с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в то время, как Зеленский не собирается публиковать разговор с Путиным.

Об этом он сказал в интервью Радио Свобода, передают Українськi Новини.

Пристайко подчеркнул, что еще не разговаривал со своим российским коллегой.

«Это (разговор с Лавровым) не произошло. Не могу сказать, что я и особо спешу... На данном этапе мы не видим необходимость в поддержании и развитии этого канала коммуникации», — заявил он.

Министр отметил, что из россиян общался только с помощником Президента РФ Владиславом Сурковым. Также Пристайко заявил, что привлечение помощника Президента Владимира Зеленского Андрея Ермака к международным переговорам является обычной практикой для Украины.

«Ермак привлекается к специфическим и критическим для Президента моментам», — отметил он.

Пристайко заявил, что ежедневно общается с Ермаком.