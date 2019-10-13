В Киеве прошло заседание рабочей группы по программным процессам НАТО

Заседание рабочей группы по программным процессам НАТО, которая работает под эгидой конференции национальных директоров по вооружению НАТО, прошло 8-10 октября на территории Международного выставочного центра в Киеве в период проведения ХVI-й Международной специализированной выставки «Оружие и безопасность — 2019», сообщается на официальном сайте Министерства обороны Украины.
«Целью работы группы является разработка нормативных документов НАТО по программному и проектному менеджменту, применяемому в системе управления жизненным циклом вооружения и военной техники. Группа предназначена для разработки руководящих документов, политик, методов, процедур, типовых моделей (шаблонов) и публикаций по программным процессам вооружений НАТО», — говорится в сообщении.
Открыл заседание начальник Центрального научно-исследовательского института вооружения и военной техники Вооруженных Сил Украины Игорь Чепков. В заседании также приняли участие представители министерств обороны и оборонной промышленности Греции, Бельгии, Нидерландов, Испании, Турции, Германии и Украины.
Мероприятие прошло в рамках дорожной карты Украина-НАТО по оборонно-техническому сотрудничеству. Организатором выступил департамент военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Украины и Центральный научно-исследовательский институт вооружения и военной техники ВСУ, представитель которого в сентябре минувшего года был избран секретарем рабочей группы по программным процессам НАТО.
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