У Зеленского выложили видео с интронизации императора Японии

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская приняли участие в интронизации императора Нарухито.

Об этом сообщает Офис главы государства.

«Во время пребывания в Японии с рабочим визитом Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская приняли участие в интронизации императора Нарухито», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Украина является одной из почти 200 стран, представители которых прибыли в Токио для участия в церемонии. Последнее восхождение на трон японского императора произошло 30 лет назад, а Владимир Зеленский стал первым украинским президентом, приглашенным на интронизацию. Церемония интронизации продолжалась более чем полчаса.

«Для меня большая честь принять участие в интронизации Императора Нарухито. Проведение древнего обряда в современной Японии является примером того, как в одном государстве могут сосуществовать и глубокое уважение к традициям и внедрение новейших высоких технологий для улучшения жизни каждого человека», — сказал Зеленский после окончания интронизации.

Как сообщалось, программой рабочего визита Президента Украины в Японии предусмотрены его встречи с руководством палат японского парламента, представителями бизнеса, а также ряд двусторонних переговоров с лидерами иностранных государств.