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Коломойский пишет темники для Геруса, - политтехнолог

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Коломойский пишет темники для Геруса, - политтехнолог

Андрей Герус лоббирует интересы бизнесмена Игоря Коломойского и продвигает ранее озвученные им инициативы. Об этом написал политтехнолог Алексей Голобуцкий на своей странице в Facebook.

«Прочитал сегодняшнее интервью с главным энергетическим депутатом Андреем Герусом. Тем самым, который протолкнул поправку, которая открыла для Коломойского импорт электроэнергии из России. Все понятно. Один только вопрос для меня не раскрыт — Герус Коломойскому темники пишет? Или Коломойский Герусу? Или кто-то третий обоим?», — написал Голобуцкий.

Он напомнил, что ранее, в августе, Игорь Коломойский в интервью главному редактору «Цензора» Бутусову предложил никем раньше не обсуждаемую схему приватизации государственной генерирующей компании «Центрэнерго» — в пакете с госшахтами. И вот ныне председатель комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус начал продвигать именно такую инициативу.

«А здесь Герус со своим интервью. Чтобы не обвиняли в манипуляциях, приведу слова Геруса по приватизации «Центрэнерго» дословно: «Считаю, что приватизировать нужно, но вместе с определенной сырьевой базой. Взять перспективные государственные шахты, в которых запас угля и которые могут работать, объединить их с „Центрэнерго“ и продать», - написал Голобуцкий.

Напомним, экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк ранее предупреждал, что злоупотребление в пользу Коломойского в «Центрэнерго», которых не замечает НАБУ и САП, приведут к банкротству госпредприятия.

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До этого СМИ обнародовали информацию о коррупционных схемах Коломойского в госкомпании «Центрэнерго» — «Центрэнерго» подписала контракт на закупку российского угля на 400 млн грн с неизвестной бориспольской фирмой «Нафта Форс», основатель и директор которой имеет непосредственное отношение к деятельности группы «Приват». Причем «Центрэнерго» закупает уголь по 2500 грн за тонну, что значительно выше цены, рассчитанной по формуле «Роттердам +», которая составляет 1740 грн за тонну. В то же время произведенную из этого угля электроэнергию компания продает по заниженному тарифу (1,3 грн кВт/ч) предприятиям, владельцем которых является Игорь Коломойский, в то время как себестоимость тока составляет 1,9 грн кВт/ч.

Игорь Коломойский, Андрей Герус
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