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Лоббист Коломойского Герус проталкивает лоббистский законопроект с помощью депутата-мастера НЛП, - эксперт

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Лоббист Коломойского Герус проталкивает лоббистский законопроект с помощью депутата-мастера НЛП, - эксперт

Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий объяснил технологию продвижения скандального законопроекта № 2233, которой по требованию олигарха Коломойского фактически отменяет рынок электроэнергии. Формальным автором законопроекта назван Юрий Камельчук, который согласно биографическим данным, является профессиональным психологом и «мастером НЛП».

«Откуда такая энергетическая прыть у депутата-психолога становится понятным из последнего столбика таблицы „Расписания заседаний Верховной Рады Украины на 29 октября-1 ноября 2019 “. Напротив этого законопроекта стоит фамилия Андрея Геруса, который своей законодательной поправкой открыл путь в Украину российской электроэнергии для трейдера Коломойского „Юнайтед Энерджи“. На этот раз Герус не хочет подставляться. Поэтому нашел такого, кого не жалко — мастера НЛП. В надежде, что ему более умело удастся объяснить свои действия, чем Герусу и Яременко», — утверждает Голобуцкий.

По мнению политолога, законопроект № 2233 Об изменениях в Закон Украины «О рынке электрической энергии», реализует требования олигарха Коломойского об отмене конкурентного рынка электроэнергии, запущенного по европейской модели с 1 июля 2019 года. Это может осложнить отношения Украины и ЕС.

«Во-первых, законопроект — очередной куплет в песне Коломойского об удешевлении цены электроэнергии для своих ферросплавных заводов. Фактически предлагается отменить конкурентный рынок электроэнергии (под внедрение которого Украина получила не одну сотню миллионов евро от ЕС) и ввести ручное управление ценами государством (а кто теперь государство вы и так знаете). Во-вторых, изменения в законодательство в энергетической отрасли Украина обязывалась согласовывать с Еврокомиссией на предмет совместимости с нормативными актами ЕС. Ничего подобного сделано не было, да и не могло быть — законопроект лоббистский под прихоти конкретного олигарха. Поэтому, как всегда пытаются его пропихнуть в «турборежиме», — утверждает автор.

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Как сообщалось, в обращении Первой энергетической ассоциации Украины (ПЕАУ) к директору Секретариата Европейского Энергетического Сообщества Янезу Копачу сообщается, что законопроект о внесении изменений в Закон Украины «О рынке электроэнергии» (№ 2233) возвращает ручное регулирование в электроэнергетике и отменяет реформу рынка электроэнергии.

Игорь Коломойский, электроэнергия, Андрей Герус
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