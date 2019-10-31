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Законопроект 2233 позволит Коломойскому получать дешевую электроэнергию для своих заводов, - Голобуцкий

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Законопроект 2233 позволит Коломойскому получать дешевую электроэнергию для своих заводов, - Голобуцкий

Законопроект «О внесении изменения в Закон Украины «О рынке электроэнергии» (№ 2233) отменяет конкурентный рынок электроэнергии и внедряет ручное управление ценами. Коломойский получит дешевую электроэнергию для своих заводов. Об этом написал замдиректора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий на своей странице в Facebook.

«Законопроект — очередной куплет в песне Коломойского об удешевлении цены электроэнергии для своих ферросплавных заводов. Фактически предлагается отменить конкурентный рынок электроэнергии (под внедрение которого Украина получила не одну сотню миллионов евро от ЕС) и ввести ручное управление ценами государством (а кто теперь государство вы и так знаете)», — написал Голобуцкий.

Он также обратил внимание, что несмотря на обязательства Украины проводить предварительные консультации с представителями Еврокомиссии при внесении изменений в законодательство относительно рынка энергетики, такие консультации проведены не были. По его мнению, это связано с тем, что законопроект является лоббистским и принимается в интересах конкретного бизнесмена.

«Изменения в законодательство в энергетической отрасли Украина обязывалась согласовывать с Еврокомиссией на предмет совместимости с нормативными актами ЕС. Ничего подобного сделано не было, и не могло быть — законопроект лоббистский под прихоти конкретного олигарха. Поэтому, как всегда, пытаются его пропихнуть в «турборежиме», — пояснил Голобуцкий.

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Напомним, ранее Американская торговая палата в Украине призвала снять с рассмотрения законопроект «О внесении изменения в Закон Украины «О рынке электроэнергии» (№ 2233), поскольку он отменяет реформу энергорынка и может помешать синхронизации украинской энергосистемы с европейской.

Эксперт «Украинского института будущего» Андриан Прокоп заявил, что вмешательство государства в регулирование цен на оптовом рынке электрической энергии станет плохим сигналом для инвесторов. Он также отметил, что нынешние законодательные инициативы от провластных депутатов об изменениях в сфере энергетики, фактически возвращают страну к практике ручного регулирования рынка электроэнергии.

Игорь Коломойский, электроэнергия, Андрей Герус, Алексей Голобуцкий
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