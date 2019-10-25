Три причины использовать номер 0800 в интернет-магазине

У многих интернет-магазинов существует специальный номер телефона, который начинается с 0-800. Его обычно выносят на самое видное место, чтобы продемонстрировать возможность быстрой и бесплатной связи с компанией. За звонки по такому номеру платит сама фирма-владелец. Поэтому звонящему человеку не нужно задумываться, во сколько обойдется сеанс связи.
Но зачем магазины тратят свои деньги на то, чтобы оплачивать звонки потенциальных клиентов? Ведь не каждый контакт заканчивается сделкой и приносит прибыль фирме. Мы решили задать этот вопрос экспертам компании Киевстар, которая обслуживает номер 0800 и знает все о мотивах бизнеса использовать этот инструмент.
Специалисты рассказали, что 0-800 позволяет привлечь дополнительных клиентов, которые не хотят тратить свои деньги на звонок. Причин этому может быть много:
другой мобильный оператор;
закончились деньги на счету;
под рукой только городской номер, а с него звонить дорого.
Если человек не находит у компании удобного для себя способа связи – он просто уходит к конкуренту. Чтобы этого не допустить, вводится такой инструмент как бесплатный номер. Большинство клиентов знают, что звонки с любого оператора или городского телефона по нему не тарифицируются, поэтому без лишних раздумий выходят на связь с консультантами фирмы.
В «Киевстар» рассказали, что по статистике, после внедрения номера 0800 отмечается рост входящих вызовов на 10-30%. Это те клиенты, которые раньше просто уходили с сайта. С внедрением 0-800 конверсия магазина растет, а значит, привлечение новых клиентов обходится дешевле.
Телефонная линия в формате 0-800 легко интегрируется с внутренней IT-системой компании. Например, если вы используете CRM Битрикс24, можно без проблем подключить номер в систему и собирать все интересующие по звонкам данные:
время разговора;
источник звонка;
работу менеджера по скрипту продаж.
Эксперты поделились небольшим лайфхаком о том, как улучшить работу своего колл-центра. Для этого важно запустить процесс сбора причин отмены сделки. Эта информация вносится менеджером вручную, и в итоге собирается список проблемных точек бизнеса. Анализ этой обратной связи ярче всего покажет реальную картину в отделе продаж и поможет исправить ситуацию с отказами.
Вспомните, у кого вы обычно видели номер в формате 0-800? Чаще всего он встречается в крупных интернет-магазинах, популярных брендов и компаний с мировым именем. С помощью такой линии связи фирмы подчеркивают то, что они готовы заботиться о каждом клиенте, поэтому предоставляют канал, за который платят сами.
Использование 0-800 многими известными компаниями сформировало у людей убеждение в том, что наличие такого номера – гарантия надежности и солидности бренда. Именно из-за этого, наличие номера на сайте может повлиять на лояльность пользователя и его решение разместить заказ именно у вас.
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