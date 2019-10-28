Британский парламент сегодня попробует проголосовать за досрочные выборы

Палата общин Великобритании в понедельник будет голосовать за предложение Премьер-министра Бориса Джонсона провести досрочные выборы 12 декабря.
Об этом сообщает Sky News.
«Позже (в понедельник — ред.) депутаты проголосуют за то, поддерживать ли призыв Бориса Джонсона к проведению всеобщих выборов 12 декабря...», — говорится в сообщении.
Согласно британским законам, объявление досрочных выборов должны поддержать две трети депутатов — 434. Однако Джонсон не имеет поддержки большинства в Палате общин.
Лидеры двух британских оппозиционных сил — Шотландской национальной партии (SNP) и партии либеральных демократов (LD) ранее заявили, что готовы поддержать план Джонсона о внеочередных выборах парламента при условии, если Brexit будет отложен до 31 января 2020 года.
Лидер LD Джереми Корбин также отметил, что прежде, чем говорить о выборах, надо дождаться пролонгации срока для выхода Великобритании из ЕС.
Как пишет ВВС, в понедельник в Брюсселе встретятся послы 27 стран ЕС, чтобы обсудить дату продления срока Brexit.
Ранее они согласились отложить Brexit и, как ожидается, примут решение о новой дате с возможностью для Британии выйти раньше, если соглашение будет ратифицировано.
Проект текста соглашения для послов включает несколько возможных дат Brexit 30 ноября, 31 декабря или 31 января.
Также будет принято обязательство о том, что соглашение о выходе Британии из ЕС не может быть пересмотрена в будущем.
Великобритания должна выйти из ЕС в четверг, 31 октября, но послы работают над альтернативной датой, чтобы избежать «жесткого» Brexit.
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