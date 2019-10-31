В Киеве началось заседание комиссии Украина — НАТО в рамках визита делегации Североатлантического совета.

Заседание проходит под председательством президента Владимира Зеленского и Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Предполагается, что открытыми для СМИ будут выступления глав Украины и Альянса.

Кроме этого, на 11 часов запланирован их совместный подход к прессе.

Генсек НАТО также выступит перед депутатами Верховной Рады.

Напомним, что по приглашению украинской власти Североатлантический совет НАТО прибыл с визитом в Украину 30 октября. Визит начался в Одессе. В четверг Генеральный секретарь НАТО и послы стран-членов Альянса находятся в Киеве.