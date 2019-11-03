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«Нафтогаз» подал в Стокгольмский арбитраж еще один иск против «Газпрома»

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«Нафтогаз» подал в Стокгольмский арбитраж еще один иск против «Газпрома»

НАК «Нафтогаз Украины» подал в Стокгольмский арбитраж «Заявление о защите и встречные исковые требования» к российскому «Газпрому».

Об этом написал исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в Facebook.

«Количество страниц основного текста заявления превышает 500. К нему прилагаются 3 отчета международных экспертов, которые были специально для этого разработаны. Также прилагаются показания свидетелей и куча других приложений. Более подробно о наших исковых требованиях, а также о том, почему требования „Газпрома“ являются необоснованными, напишу чуть позже», — заявил Витренко.

Исполнительный директор «Нафтогаза» отметил, что в качестве компенсации убытков Украина по решению предыдущего Стогкольмського арбитража государство уже фактически получила газ стоимостью более 2 млрд долл., который был поставлен «Газпромом» в Украину и средства от реализации которого фактически уплачены в госбюджет в качестве налогов и дивидендов «Нафтогаза».

«Газпром» еще остается должен Украине 3 млрд долл. Мы рассчитываем, что мы спишем этот долг в 2020 году. А в 2021 рассчитываем на принятие решения по новому арбтиражу«, — сообщил Витренко.

Напомним, 18 апреля 2018 г. «Газпром» обратился в Стокгольський арбитраж с требованием о начале арбитража, требуя пересмотреть решение предыдущего Стокгольмского арбитража по транзитному контракту и требуя внесения изменений в контракт, поскольку считает, что транзитный контракт накладывает на «Газпром» «чрезмерные обязательства »- подавать для транзита не менее 110 млрд куб в год.

6 июля 2018 г. «Нафтогаз» обратился в арбитраж с требованием о пересмотре транзитного тарифа, который действует с 13 марта 2018 г. (дата обращения к Газпрому о пересмотре тарифа) до окончания контракта (1 января 2020 года) и компенсацию за невыполнение Газпромом обязательств подавать для транзита не менее 110 млрд куб в год начиная с 2018 года.

6 сентября 2018 г. Стокгольмский арбитраж принял решение о консолидации производств по обращению «Газпрома» и по обращению «Нафтогаза» в одно производство. 21 сентября был сформирован арбитражный суд, который рассматривает это дело, 25 февраля был утвержден процессуальный график.

В соответствии с этим графиком 14 июля 2019 г. «Газпром» подал «Заявление об исковых требованиях», в настоящее время подать «Заявление о защите и встречных исковых требованиях» получила Украина.

В октябре в Брюсселе состоялись трехсторонние газовые переговоры между Украиной, Россией и ЕС о новом долгосрочном контракте на транзит российского газа через Украину, после которых вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович выразил «разочарование».

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Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что для достижения договоренностей по транзиту газа Украина должна «исключить из повестки дня судебные претензии».

В свою очередь президент РФ Владимир Путин призвал обнулить все требования как со стороны «Нафтогаза», так и со стороны «Газпрома» в газовом споре.

Нафтогаз України, Газпром
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