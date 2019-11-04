Несмотря на заявление Геруса: СМИ сообщили, что импорт электричества из России увеличился втрое

Импорт электроэнергии из России в Объединенную энергосистему Украины в начале ноября 2019 года увеличился по сравнению со среднесуточным показателем за октябрь в 3 раза — до 12 млн кВт-ч/сутки, несмотря на недавнее заявление председателя парламентского комитета по вопросам энергетики и коммунальных услуг Андрея Геруса о том, что импортные поставки из России в конце октября — в начале ноября стали убыточными.
Как сообщают источники ExPro на рынке, среднесуточный показатель импорта электроэнергии из РФ в октябре составил 4,12 млн кВт-ч, а 1-3 ноября импорт увеличился до 12 млн кВт-ч.
В октябре поставки электроэнергии из России в целом составили 128 млн кВт-ч. При этом, по данным источников, объемы импорта электроэнергии из Беларуси в течение июля-октября выросли в два раза — с 103 до 215 млн кВт-ч.
Как сообщал ExPro, импорт электроэнергии из России начался с первых дней октября. Поставки по двусторонним договорам стали возможными после внесения изменений в закон «О рынке электроэнергии» (18 сентября 2019 года), по инициативе главы профильного парламентского комитета Андрея Геруса.
Расширение торговли со страной-агрессором был раскритикован рядом депутатов и СМИ, после этого 16 октября парламентский комитет по вопросам энергетики и ЖКХ одобрил законопроект № 2236-2, которым предлагается исключить возможность импорта электроэнергии из России для продажи на рынке двусторонних договоров, однако такую возможность предлагается оставить для поставок из Беларуси.
3 ноября Герус на своей Facebook-странице опубликовал итоги работы рынка электроэнергии, в которых он заявил об убыточности для трейдеров осуществления импортных операций из России и Беларуси. «Последний неделя октября импорт был убыточен, поэтому некоторые компании прекратили такой импорт в ноябре. В первые дни ноября импорт также убыточный», — отмечал он.
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