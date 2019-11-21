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Энергетики выявили серьезные ошибки в мониторинге Геруса

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Энергетики выявили серьезные ошибки в мониторинге Геруса

В мониторинге работы «ДТЭК Павлоградуголь» от Андрея Геруса много ошибок и передергиваний. Об этом написала директор по коммуникациям «ДТЭК Энерго» Ирина Милютина на своей страничке в Facebook, реагируя на пост Геруса в соцсети.

«Возьмем, к примеру, „ДТЭК Павлоградуголь“ в котором, по версии Андрея, производственная себестоимость за 9 месяцев 2019 года составила 1000 грн/тонна. Это не совсем так, а вернее — и близко не так. Для расчета удельной себестоимости угля в посте был применен объем добычи 14 млн т. По факту 9 месяцев 2019 добыча „Павлоградугля“ составила 13 464 тыс.т. Для корректного расчета необходимо использовать объем товарной продукции (рядовой + концентрат) 9 862 тыс.т с учетом потерь при переработке. Себестоимость с учетом корректировки на товарную продукцию составит 1 492 грн за тонну товарной продукции», — написала Милютина.

Кроме того, она отмечает, что в рассчитанной Герусом «производственной себестоимости» не учтены административные затраты (0,6 млрд грн), сбытовые (0,7 млрд грн) и прочие операционные доходы/затраты (1,0 млрд грн), такие как отчисления профсоюзным организациям, в т.ч. оздоровление работников, выплаты военнослужащим АТО — работникам «ДТЭК Павлоградугля».

«Полная себестоимость с учетом вышеуказанных корректировок по объему товарной продукции и затратам составит 1 735 грн на тонну товарной продукции. Дополнительно были понесены финансовые расходы в сумме 0,9 млрд грн (процентные расходы, затраты по пенсионному обеспечению)», — сообщила Милютина.

Также она подчеркнула, что за последние 9 месяцев денежный поток «ДТЭК Павлоградуголь» был отрицательным, что связано с ростом запасов угля на складе в связи со снижением отпуска электроэнергии из-за возросшего импорта тока из России, а также большой задолженностью за электроэнергию перед компанией ГП «Энергорынок».

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«Общая задолженность ГП Энергорынок за электроэнергию существенно выросла в 2019 году и составляет около 30 млрд грн. Просроченная задолженность перед генерирующими компаниями „ДТЭК Энерго“ составила 6,9 млрд грн., в том числе 4,5 млрд грн неоплаченные за 2019 год», — написала Милютина.

При этом она акцентировала на том, что компания инвестирует в свое развитие, в частности за 9 месяцев было инвестировано 2,7 млрд грн., выплачивает налоги и сборы в бюджет (3,3 млрд грн), а горняки ДТЭК вовремя получают зарплату, которая постоянно повышается.

«Рост расходов на оплату труда и соц.отчисления составил 18% в сравнении с 9 мес 2018. Считаю, неплохо на фоне того, что уровень инфляции за первые три квартала текущего года составил всего 3,4%», — отметила Милютина.

электроэнергия, Андрей Герус, Павлоградуголь, Ирина Милютина
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