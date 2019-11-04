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Украина установила новый рекорд по экспорту зерна

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Украина установила новый рекорд по экспорту зерна

В январе-сентябре 2019 года Украина экспортировала рекордные 39,8 миллионов тонн зерновых — это на 44% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба Национального научного центра «Институт аграрной экономики».

Отмечается, что стоимостные объемы поставок выросли на 42,5% — до 6,8 млрд долларов.

«За девять месяцев 2019 года за границу было продано 13,7 млн т пшеницы (2,5 млрд долл), кукурузы — 22,6 млн т (3,7 млрд долл), ячменя — 3,3 млн т (0,6 млрд долл).

Крупнейшими покупателями украинского зерна в январе-сентябре 2019 года были страны Африки, Азии и Европы.

Лидером в рейтинге крупнейших импортеров несколько лет подряд остается Египет (доля — 14,1%).

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«Заметные доли в украинском экспорте зерновых приходились на Китай (9,6%), Испании (7,5%), Турцию (7,4%), Нидерланды (6,8%), Индонезию (5,1%), Бангладеш (3,9%), Израиль (3,4%), Тунис и Италию (по 3,1%). В совокупности эти 10 стран приносят 64% доходов от всего экспорта продукции данной группы», — заявили в научном центре.

Напомним, что по результатам 2018-2019 маркетингового года Украина экспортировала рекордные 50,4 миллиона тонн зерновых, зернобобовых и муки — на 10,5 миллионов тонн больше, чем в прошлом маркетинговом году.

экспорт, зерновые
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