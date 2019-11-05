Facebook сменил логотип компании

Соцсеть Facebook представила новый логотип компании, чтобы люди больше отличали саму компанию от ее приложений.

Об этом говорится в блоге Facebook.

«Мы представляем новый логотип компании, чтобы компания Facebook больше отличалась от приложения Facebook, у которого останется свой логотип», — сообщили в компании.

Как добавили в соцсети, новый логотип должен еще больше помочь пользователям отличать компанию от ее приложении.

Отмечается, что новый логотип написан специальным шрифтом и большими буквами.

В Facebook также заявили, что в течение следующих нескольких недель начнут использовать новый логотип на собственных материалах и новом сайте компании.