Кабмин планирует ликвидировать более трети госпредприятий

Более трети государственных предприятий в Украине планируется ликвидировать «за ненадобностью». Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в интервью изданию «Цензор.нет».

«Отправить в ликвидацию планируется 1261 предприятие. Это значит, что этих предприятий не существует. Или там стол и два стула. Например, у нас в концерне „Укрспирт“ есть такие заводы», — сказал он. По словам Милованова, на Украине находится более 3 тыс. госпредприятий.

Чиновник проинформировал, что в целом все госкомпании поделены по трем критериям: первый — это стратегические предприятия, второй — те, которые будут приватизированы, и третий — те, которые подлежат ликвидации. По словам Милованова, его ведомство будет согласовать списки существующих госпредприятий и «выяснять у каждого центрального органа власти, зачем ему нужен тот или иной актив». Министр пояснил, что по его мнению государство должно быть «не игроком в экономике, а арбитром». «И это означает, что государство не должно управлять государственными предприятиями. Они не должны играть большую роль. Конечно, будут исключения. У арбитра должны быть инструменты», — сказал он.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский ставил перед парламентом и правительством задачу до 1 октября этого года запустить в стране процесс масштабной приватизации. Он также поручал до 1 декабря передать Фонду госимущества для приватизации не менее 500 госпредприятий.