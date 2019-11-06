Закон о легализации игорного бизнеса создан в интересах владельцев азартных игр, - эксперты

Легализация игорного бизнеса будет происходить исключительно в интересах нескольких букмекерских контор и не принесет никаких инвестиций Украине. Эксперты призывают правительство отозвать зарегистрированный в Верховной Раде законопроект и разработать новый под контролем общества, сообщает Апостроф.

Журналистское расследование приводит факты прямого влияния лидеров азартного бизнеса на процесс разработки закона. Указывается, что ответственный за проект руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия неоднократно встречался с директором компании «Пари-Матч» Сергеем Портновым и приобщил к разработке своего друга Андрея Астапова, чья юридическая компания сотрудничает с «Пари-Матч».

Также к разработке закона привлечен владелец оффшорного казино First National Lotteri Ltd россиянин Борис Баум. Его называют человеком, который координирует интересы остальных лидеров азартного рынка.

«Главным сюрпризом закона стала защита рынка от новых игроков», — говорится в расследовании. На это указывает неопределенность статуса компаний-нерезидентов, квоты на оффлайновые пункты организации игровых игр, требования к доменному имени сайта.

«Вместе с высокими лицензионными выплатами и, соответственно, высокой ценой входа на рынок, в украинском игорном бизнесе не предвидится появления новых игроков. Международные компании с бизнесом в Америке и Европе к нам просто не зайдут», — говорится в статье.

Глава экспертного совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук прямо предупреждает, что законопроект выписан под действующих игроков и закрывает доступ к украинскому игорному рынку иностранным инвесторам, а соответственно — цивилизованному игорному бизнесу.

Кроме того, эксперты указывают, что государственный бюджет не получит адекватной прибыли. Годовой оборот игорного рынка оценивается в 2 млрд долларов, в то время как предложенный закон принесет только 2-2,5 млрд гривен.

Эксперты призывают правительство отозвать законопроект и разработать новый с учетом интересов государства и общества, а не владельцев азартного бизнеса.

«Очень важно обеспечить максимальный общественный контроль, привлечение медиа к этому процессу, чтобы заставить государство сделать это качественно. Чтобы само общество присутствовало за столом переговоров относительно того, каким образом будет происходить легализация», — заявила ексуповноважена Антимонопольного комитета Агия Загребельская.

Также ранее СМИ сообщали, что законопроект «О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр» легализует уже действующие букмекерские пункты, устанавливая монополию украинских и российских букмекерских компаний.