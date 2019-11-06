Правительство Германии хочет помочь «Северному потоку-2» обойти газовую директиву ЕС

Немецкая правящая коалиция разработала новый закон, который должен защитить строящийся газопровод «Северный поток-2» от усиленных правил обновленной газовой директивы ЕС.

Как передает «Европейская правда», об этом сообщила газета Bild.

Газовая директива ЕС, обновленная в этом году, предусматривает обязательство выделять оператора газопровода, независимого от компании, поставляющей ему газ. Изменения в директиву позволили охватить ею также газопроводы из третьих стран, в частности «Северный поток-2».

В результате ее внедрения «Газпром» больше не сможет владеть газопроводом и одновременно продавать газ, который поступает по этой трубе. Российское же законодательство дает «Газпрому» монополию на экспорт природного газа за пределы России.

Газовая директива делает исключения для газопроводов, которые были построены до 23 мая 2019 — на них она не распространяется.

Правительство Германии представило в сентябре в Бундестаг проект ратификации обновленной газовой директивы, в котором была запись о дате 23 мая 2019. Однако, из документов, к которым получили доступ немецкое издание, следует, что этой записи нет в поправке, представленной 5 ноября правящей коалицией ХДС/ХСС и СДПГ — за двое суток до голосования за проект в Бундестаге.

Как утверждают коалиционные партии, газовая директива «дает привилегированный статус существующим инвестициям с целью защиты законных ожиданий. (...) В этом контексте при определении того, был ли проект завершен до даты вступления директивы в силу, следует принять во внимание все обстоятельства дела». Поправка предусматривает замену даты на формулировку «существующие инвестиции». Это означает, что текущие инвестиции, такие как «Северный поток-2», могут рассчитывать на исключение из действия права ЕС.

Издание отмечает, что это будет явным нарушением директивы ЕС, которое Брюссель точно охарактеризует как неприемлемое.