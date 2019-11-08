Зеленский уволил трех высоких чинов СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский своими указами в пятницу уволил троих заместителей главы Службы безопасности Украины, включая первого замглавы Службы Владислава Бухарева, назначив замом руководителя Службы Владимира Горбенко и повысив до первого замглавы спецслужбы Дмитрия Нескоромного.
«Освободить Бухарева Владислава Викторовича от должности первого заместителя главы Службы безопасности Украины — начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины», — говорится в указе № 823/2019 от 8 ноября, обнародованном на сайте главы государства в пятницу.
Одновременно с этим указом обнародованы также указы № 826/2019 и № 827/2019, согласно которым Зеленский уволил с занимаемой должности заместителя главы СБУ Дмитрия Нескоромного и назначил его на ставшую вакантной должность первого замглавы спецслужбы.
«Назначить Нескоромного Дмитрия Анатольевича первым заместителем главы Службы безопасности Украины — начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины», — говорится в тексте указа.
Помимо этого президент указами №№ 824/2019 и 825/2019 уволил с должностей заместителей руководителя СБ Украины Вадима Пояркова и Анатолия Дублика соответственно.
Указом же № 828/2019 Зеленский назначил на должность заместителя главы СБУ Владимира Горбенко.
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