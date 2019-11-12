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Главу правления Райффайзен банка Аваль Писарука отпустили

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Главу правления Райффайзен банка Аваль Писарука отпустили

Главу правления Райффайзен банка Аваль Александра Писарука, задержанного накануне НАБУ, отпустили в ночь на вторник после объявления подозрения, меру пресечения изберут во вторник, сообщил экс-нардеп Сергей Лещенко.

«Задержанного НАБУ главу правления Райффайзен банка Аваль Александра Писарука отпустили в ночь с понедельника на вторник после объявления подозрения. Во вторник Писаруку будет избрана мера пресечения Высшим антикоррупицонным судом», — написал Лещенко в своем Telegram-канале в ночь на вторник.

Экс-нардеп отметил, что Писаруку инкриминируют ч.5 ст.191 (присвоение или растрата чужого имущества в особо крупных размерах или организованной группой) УК Украины.

«Речь идет о подготовке решения правления НБУ о выделении 1,2 млрд грн рефинансирования, которое было выделено на один из банков аграрного олигарха Олега Бахматюка — VAB Bank. В итоге деньги были выведены из банка, а предоставленные залоги оказались фикцией», — уточнил Лещенко.

11 ноября детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП задержали 7 человек, среди которых бывшие и действующие сотрудники Национального банка Украины VAB банка по подозрению в завладении средствами стабилизационного кредита VAB банку в сумме 1,2 млрд грн.

По информации экс-нардепа Лещенко среди задержанных экс-первый заместитель главы НБУ Писарук, который после ухода из Нацбанка работал в МВФ, а недавно возглавил крупнейший в Украине банк с иностранным капиталом Райффайзен банк Аваль. Также среди семи задержанных четыре работника VAB банка.

В САП подчеркнули, что продолжаются первоочередные следственные действия, устанавливается местонахождение других участников преступления.

«Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании им меры пресечения», — сказано в сообщении.

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НБУ 20 марта 2015 года решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать ВиЭйБи Банк.

По данным НБУ, к началу октября 2014 года VAB Банк по размеру активов занимал 16-е место (23,97 млрд грн) среди 166 действовавших в стране банков. Его владелец бизнесмен Олег Бахматюк неоднократно обращался в Фонд гарантирования вкладов физлиц и НБУ с предложением реструктуризировать долги, но Нацбанк отклонил его предложения и требует немедленно взыскать задолженность по кредитам рефинансирования.

НАБУ, VAB Банк, Александр Писарук
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