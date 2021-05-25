НАБУ и САП сообщили еще семи лицам о подозрении по делу бывшего банка Бахматюка

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о подозрении шести чиновникам Национального банка Украины (НБУ) и представителю компании-оценщика, который способствовал получению бенефициарным владельцем «ВиЭйБи Банка» стабилизационного кредита в размере 1,2 млрд грн.
Как сообщает пресс-служба НАБУ, общее количество лиц, задействованных в организации схемы по завладению средствами, возросло до 17 человек.
На момент совершения преступления лица, которым 24 мая было объявлено о подозрении, занимали должности: заместитель начальника, начальник одного из управлений и начальник одного из отделов ГУ НБУ по Киеву и Киевской области, директор юридического департамента Национального банка Украины, главный экономист отдела надзора за деятельностью банков департамента пруденциального надзора генерального департамента банковского надзора НБУ, директор департамента пруденциального надзора генерального департамента банковского надзора НБУ, а также заместитель директора общества-оценщика.
Действия работников банка квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины. Представителю общества сообщено о подозрении по ст.191 УК Украины.
Как сообщалось, в рамках досудебного расследования установлено, что в октябре 2014 года «ВиЭйБи Банк», отнесенный к категории проблемных банков, обратился к НБУ с ходатайством предоставить ему стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества. Несмотря на то, что указанный банк не предоставил всех необходимых для этого документов, правление Нацбанка, вопреки требованиям законодательства, согласилось на его предложение.
Стоимость недвижимости, передаваемой в залог Нацбанка, была завышена почти в 25 раз путем составления поддельных отчетов об оценке. Служащими НБУ «ВиЭйБи Банка» было предоставлено 1,2 млрд грн стабилизационного кредита.
В ноябре 2019 года прокурорами САП и детективами НАБУ по делу завладение 1,2 млрд грн стабилизационного кредита было сообщено о подозрении 10 бывшим и действующим служащим Национального банка Украины и «ВиЭйБи Банка».
В частности, НАБУ подозревает владельца «Укрлендфарминга» и экс-бенефициарного собственника ВиЭйБи Банка Бахматюка якобы в сговоре с экс-первым заместителем главы Нацбанка Александром Писаруком для выведения в 2014 году 1,2 млрд грн рефинансирования из этого коммерческого банка.
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