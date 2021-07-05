Правоохранители завершили расследование по делу банка Бахматюка

НАБУ и САП завершили расследование по громкому «делу Бахматюка», по подозрению 14 человек в завладении 1,2 миллиарда гривен стабилизационного кредита, предоставленного Нацбанком в адрес «ВиЭйБи Банк».
Об этом сообщается на сайте НАБУ.
Среди 14 подозреваемых:
— 9 чиновников Нацбанка, в том числе экс-первый заместитель главы НБУ Писарук;
— экс-зам главы правления ПАО «ВиЭйБи Банк»;
— заместитель директора фирмы, которая готовила рецензию на оценку имущества банка;
— трое должностных лиц частных компаний, связанных с бенефициарными владельцами ОАО «ВиЭйБи Банк» Бахматюком.
Расследования по подозрению еще трех человек — фактического владельца банка Олега Бахматюка, экс-главы правления и экс-главы наблюдательного совета «ВиЭйБи Банка» — выделены в отдельные производства, которые остановлены в связи с розыском этих лиц.
Следствие установило, что в октябре 2014 года «ВиЭйБи Банк» обратился к НБУ предоставить ему стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества. Хотя «ВиЭйБи Банк» не подал все необходимые для этого докумены, правление Нацбанка, вопреки требованиям законов, приняло его предложение.
При этом стоимость недвижимости, передаваемой в залог Нацбанку, завысили почти в 25 раз путем составления поддельных отчетов об оценке. Экспертиза, проведенная во время досудебного расследования, установила, что реальная стоимость заложенной недвижимости составляет 72,6 миллиона гривен вместо 1,8 миллиарда, заявленных «ВиЭйБи Банком». Тем не менее, зная о завышенной стоимости залогового имущества и отсутствии всех необходимых документов, НБУ предоставил кредит «ВиЭйБи Банку», который он не вернул.
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