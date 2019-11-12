Войти
Премьер анонсировал аэрофотосъемку всей территории Украины
инициатива
Премьер анонсировал аэрофотосъемку всей территории Украины
Зеленский сменил представителя президента в Кабмине
кадры
Зеленский сменил представителя президента в Кабмине

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

соседи
RSS

Парламент Молдовы отправил в отставку правительство Санду

101
Парламент Молдовы отправил в отставку правительство Санду

Правительство Молдовы во главе с премьер-министром Майей Санду отправлено в отставку.

На заседании парламента страны во вторник за это проголосовали 63 депутата от Партии социалистов и Демократической партии (из 101 депутата).

Депутаты от блока ACUM голосовали против, остальные — воздержались, передает Интерфакс.

Как сообщалось, 8 ноября фракция пропрезидентской Партии социалистов, которая входит в состав правящей коалиции вместе с правым блоком ACUM, внесла в парламент инициативу о вотуме недоверия правительству. Это случилось после того, как Кабинет министров делегировал премьеру часть полномочий в процессе отбора кандидата на пост генерального прокурора.

Правительство приняло это решение без консультаций с партнерами из Партии социалистов путем принятия ответственности на себя перед парламентом за данный закон. В ответ фракция Партии социалистов внесла инициативу о вотуме недоверия правительству.

Президент Игорь Додон, который является неформальным лидером Партии социалистов, призвал партии парламентского большинства разрешить конфликт путем компромиссов, чтобы не допустить досрочных выборов.

Накануне Санду предложила разрешить политический кризис в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии Совета Европы (ВКСЕ) — обратиться в ВКСЕ по поводу инициативы правительства.

Однако социалисты заявили, что отзыв инициативы о вотуме недоверия правительству возможен только в том случае, если Кабинет министров откажется от закона, принятого под свою ответственность. Таким образом, обе стороны продолжили настаивать на своем.

Согласно законодательству, после отставки правительства начинаются переговоры парламентских фракций по созданию парламентского большинства.

После консультаций с парламентскими фракциями президент выдвигает кандидатуру на пост премьер-министра. Парламент может быть распущен в случае, если он не выразил вотум доверия новому правительству в 45-дневный срок после внесения предложения, и только после отклонения предложения не менее двух раз.

Читайте также: Дело Бахматюка. Почему НАБУ проводит аресты бывших чиновников и банкиров

Правительство во главе с Санду было сформировано в июне этого года по итогам внеочередных выборов в парламент. Именно благодаря формированию компромиссного правительства стране тогда удалось избавиться от засилья олигарха Владимира Плахотнюка.

Молдова
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 12 ноября 2019
Понедельник, 11 ноября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
советник Главы Федерации работодателей Украины по экономическим вопросам

Как Украине заработать на АПК

Чтобы заработать 1 млрд дол на агро в Украине используется 1,4 млн га земли. На такой же площади голландцы зарабатывают 76 млрд. В Голландии преобладает мелкое фермерство, а в Украине крупное. В то же время их мелкое фермерство в 76 раз эффективнее нашего. Почему?
Виктор Небоженко
Виктор Небоженко
политолог

Что сильнее – смех над политиком или страх перед ним?

Неважно, кто кому «выбил зуб» в Офисе президента Зеленского – Глава Офиса президента Богдан или начальник СБУ Боканов. Это неудивительно, ведь здание на Банковой 11 – загаженное, коррумпированное и погружено в вечные политические интриги. Там любой человек превращается в политического урода. Неприятно другое, то что общественное мнение и СМИ сразу же поверило в эту «драку». И не потому, что оно такое наивное и ждет сенсаций вместо серьезной работы наших новых политиков. А потому, что уже не надеется, не верит нынешней власти, смеется с нее, а соответственно, не боится ее.
Нуриэль Рубини
Нуриэль Рубини
профессор экономики Нью-Йоркского университета

Соблазн и пределы политики монетизированного бюджетного дефицита

Над состоявшимся в октябре ежегодным собранием Международного валютного фонда висела туча уныния. На фоне синхронного замедления темпов роста в мировой экономике целый ряд внезапных событий может вызвать откровенную рецессию. Из-за чего она может произойти?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016