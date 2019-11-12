Дело Бахматюка. Почему НАБУ проводит аресты бывших чиновников и банкиров

Вечером 11 ноября Национальное антикоррупционное бюро заявило о громком задержании по делу о миллиардном рефинансировании НБУ, которое перед самым банкротством получил «ВиЭйБи Банк» Олега Бахматюка.

Были задержаны семь человек. В сообщении Нацбюро отметило, что среди них бывшие и действующие чиновники Национального банка и «ВиЭйБи Банка», а также менеджеры частных компаний, связанных с Бахматюком. Фамилию не разглашались. Однако одна из них все равно стало известна. Речь идет о председателе правления «Райффайзен Банка» Александре Писаруке, который в 2014-2015 годах работал заместителем председателя НБУ Валерии Гонтаревой и отвечал за банковский надзор.

Его задержали вечером, но после объявления подозрения ночью отпустили. Вскоре Высший антикоррупционный суд должен будет определить банкиру меру пресечения.

Задержание Писарука стало неожиданностью для банковского рынка, на котором тот пользуется колоссальным авторитетом. Тем не менее почтенный банкир был задержан, и из заявления НАБУ следует, что ему грозит лишение свободы от 7 до 12 лет.

Причина — стабилизационный кредит на сумму 1,2 миллиарда гривен, который Нацбанк предоставил скандальному «ВиЭйБи Банку» перед тем, как туда вошла временная администрация. Когда в банк зашел администратор от НБУ, средств там уже не было.

Сколько должен Бахматюк

Аграрный бизнесмен Олег Бахматюк до последнего настаивал на том, что его банки неправомерно были выведены с рынка.

«Я уверен, что история даст оценку главе Нацбанка, которая нанесла больший вред экономике нашего государства, чем Путин», — сказал бывший владелец «ВиЭйБи банка» на одном из последних публичных мероприятий, который он посетил.

На том же мероприятии жаловался на Гонтареву другой олигарх — Константин Жеваго, который недавно был объявлен в розыск и сейчас «лечится за рубежом». Но речь сейчас не о нем.

Как известно, до войны Олег Бахматюк владел двумя банками — «ВиЭйБи Банк» и КБ «Финансовая иницитатива». Оба были признаны неплатежеспособными: первый — 20 ноября 2014 года, второй — 23 июня 2015. Нацбанк посчитал, что после этого у бизнесмена образовался долг на сумму около 38 млрд грн. Из них — 10,9 млрд. грн — долг банков перед НБУ за полученное рефинансирования ( «ВиЭйБи Банк» — 3,13 млрд. грн, «Финансовая инициатива» — 7,72 млрд. грн)

Рефинансирование — это операция по предоставлению банкам кредитов в установленном Национальным банком порядке. После Майдана регулятор часто прибегал к поддержке коммерческих банков, чтобы те не банкротились и не теряли средства вкладчиков. Один из инструментов рефинансирования — уже упоминавшиеся стабилизационные кредиты, о которых идет речь в рамках расследования НАБУ. Всего в течение 2014-2016 годов Нацбанк выдал всем украинским банкам рефинансирование на общую сумму 319,9 млрд. грн.

Накануне своего увольнения экс- председатель Валерия Гонтарева заявила, что крупные украинские олигархи имеют долг перед НБУ по кредитам рефинансирования на сумму 45,2 миллиарда гривен. Крупнейшими должниками являются: Олег Бахматюк (10,9 млрд. грн), Дмитрий Фирташ (9,8 млрд. грн), Николай Лагун (8 млрд грн), Константин Жеваго (6,3 млрд. грн) и Леонид Климов (3,4 млрд. грн ).

В интервью несколько месяцев назад заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова называла сумму долга в 10,7 млрд. грн.

Чтобы вернуть средства, НБУ подал на Бахматюка как собственника банков в суд пять исков. Цель — взыскать с бизнесмена задолженность по персональным договорам поручительства. Однако добиться этого так и не удалось.

С одной стороны, в 2015 году был принят закон об ответственности связанных с банком лиц, который усилил ответственность топ-менеджеров и собственников банка за доведение его до неплатежеспособности. Например, за нанесение крупного материального ущерба государству или кредиторам владелец банка мог сесть за решетку на 1-5 года.

С другой стороны, правоохранители тормозили такие дела. Никому не удавалось довести хотя бы одно из них до логического завершения и объяснить, как средства выводились из банков. Та же полиция, которая уже расследовала злоупотребления в «ВиЭйБи банке», часть доказательств случайно потеряла: сто томов уголовного дела хранились в подвале странного предприятия и были затоплены.

Ситуация изменилась, когда в дело вмешалось НАБУ.

Что нашли детективы НАБУ

Дело Бахматюка НАБУ начало расследовать в октябре 2016 года. Детективов заинтересовал один из эпизодов, а именно факт выделения Нацбанком в октябре 2014 года 1,2 млрд. грн «ВиЭйБи банку» как стабилизационного кредита для финансового оздоровления банка.

Гарантией возврата кредита должны были стать активы банка — коммерческая недвижимость в Киеве и Харькове, а также имущество владельцев учреждения. Однако, как оказалось, это имущество не покрывало полученную сумму рефинансирования. Детективы выяснили, что в банке подделали выводы о стоимости имущества, которым обеспечивался кредит, указав завышенные цифры. Об этом, в частности, стало известно из постановления Соломенского суда.

Как отмечается в постановлении, банк также не предоставил НБУ программу финансового оздоровления — детальный план использования кредита для дальнейшей работы учреждения. Без этой программы, якобы, Нацбанк не имел права предоставлять заем.

Если провести параллель с обычными заемщиками, то выглядит так, будто банк дал огромный кредит человеку без справки о доходах, который в качестве гарантии указал комнату в общежитии, оцененную почему-то в миллион долларов.

Ранее СМИ уже писали о том, что среди потенциальных подозреваемых по делу — бывший первый заместитель председателя НБУ Александр Писарук, который исполнял обязанности председателя в период отпуска Валерии Гонтаревой. Кроме того, в списке подозреваемых также сам владелец банка Олег Бахматюк и его менеджмент. Однако о задержании бизнесмена пока ничего неизвестно. По информации экс-нардепа Сергея Лещенко, Бахматюк выехал из страны.

Как выводили деньги

Из другого судебного решения следует, что деньги выводились из банка тремя путями.

Первый. Сначала в банке неожиданно вспомнили, что имеют долг перед кипрской фирмой. Сразу после получения кредита регулятора банк перевел 45 млн долл (680 млн грн) на счета компании Quickom Limited.

Куратор от Нацбанка, который контролировал все финансовые операции «ВиЭйБи банка», этого «не заметил». Хотя Quickom Limited была не обычным «заемщиком», а контролировалась самым Бахматюком. То есть «долг» оплатили сами себе.

Через эту компанию, кстати, Бахматюк владел и другим банком — КБ «Финансовая инициатива».

Второй. Впоследствии «ВиЭйБи банк» вернул 380 млн грн депозитов Тростянецкому мясокомбинату и фирме «Рассвет», которые контролировал Бахматюк. Хотя тогда действовал запрет НБУ на досрочное возвращение депозитов связанным компаниям.

Третий. Остальное вывели через снятие наличных. Обычные же вкладчики не могли забрать свои деньги. Они получали по 1 тыс грн в день через кассу банка.

У Бахматюка это ранее уже пытались опровергать, но на обвинения о выводе средств так и не ответили. Зато, в пресс-службе «Укрлендфарминг» заявили, что НАБУ сознательно затягивает уголовное дело.

«Так называемое «дело НАБУ против ВиЭйБи банка» расследуется уже более трех лет. Факты, которые исследует НАБУ, уже в свое время были исследованы СБУ и Национальной полицией, а дела по ним — закрыты. Открытие новых производств по уже закрытым делам является полным нарушением законов «Маски-шоу стоп», — отметили у Бахматюка.

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