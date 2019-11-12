САП обвиняет Писарука в сговоре с экс-владельцем VAB Банка Бахматюком

Бизнесмен Олег Бахматюк в 2014 году как бенефициар VAB Банка вступил в сговор с Александром Писаруком, бывшим на тот момент первым заместителем главы Национального банка Украины (НБУ), о выдаче стабилизационного кредита под залог имущества, стоимость которого была завышена, утверждает прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Как передает «Интерфакс-Украина» из зала Высшего антикоррупционного суда, где во вторник проходят слушания об избрании меры пресечения в отношении члена Совета НБУ Николая Каленского, по версии следствия Писаруку пришлось задействовать главное управление НБУ по Киеву и области, которым на тот момент руководил Каленский.

Прокурор утверждает, что ночью 8 октября 2014 года Писарук написал электронное сообщение директору гендпартамента банковского надзора НБУ Алле Шульге о необходимости выдать стабилизационный кредит банку «как минимум 1 млрд... Каленский в курсе...».

Обвинения в адрес Каленского заключаются в его согласии с оценкой имущества, хотя имелась информация о его недостаточности для выдачи кредита на такую сумму.

По версии следствия, средства стабкредита выводились затем из банка, в том числе на «мертвых душ».

Прокурор ходатайствует о взятии Каленского под стражу на 60 дней с альтернативой внесения залога 20 млн грн, а также об изъятии паспортов и ношении электронного браслета.