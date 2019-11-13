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Прокуратура будет просить суд об аресте бывшего первого замглавы НБУ Писарука по делу VAB Банка

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Прокуратура будет просить суд об аресте бывшего первого замглавы НБУ Писарука по делу VAB Банка

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) будет просить Высший антикоррупционный суд о содержании под стражей экс-первого заместителя главы Национального банка Украины (НБУ) Александра Писарука по делу о стабилизационном кредите VAB Банку на 1,2 млрд грн в 2014 году.

«Писаруку вручено подозрение и ходатайство о содержание под стражей, оно будет рассмотрено», — сказал прокурор САП Сергей Подгорець агентству «Интерфакс-Украина» в Киеве в среду.

Отвечая на вопрос о возможности Писарука до этого судебного рассмотрения покидать Киев и Украину, прокурор сказал: «Я думаю, что такая возможность исключена».

Согласно данным агентства, суд может рассмотреть ходатайство САП о мере пресечения Писаруку утром 14 ноября.

Ранее в среду Высший антикоррупционный суд взял под домашний арест на 2 месяца другого подозреваемого по этому делу — члена совета Национального банка Украины Николая Каленского, который в 2014 году возглавлял главное управление НБУ по Киеву и области.

А в ночь на среду суд также арестовал по этому делу на 2 месяца экс-директора генерального департамента банковского надзора Аллу Шульгу с альтернативой залога 15 млн грн.

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Как сообщалось, детективы НАБУ 11-12 ноября уведомили о подозрении Писарука, Каленского, Шульгу, главе набсовета и замглаву правления VAB Банка, а также трех должностных лиц частных компаний, связанных с владельцами банка, в завладении денежными средствами стабилизационного кредита VAB Банку на 1,2 млрд грн в октябре 2014 года.

Правоохранители сообщили, что будут просить избрать меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога от 2,5 млн грн до 30 млн грн.

VAB Банк, Александр Писарук
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