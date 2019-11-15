Разговор Трампа об Украине, возможно, подслушали в Москве

Зарубежные спецслужбы, включая российские, скорее всего, прослушивали июльский телефонный разговор президента Дональда Трампа и постпреда США при ЕС Гордона Сондланда о расследовании в отношении сына бывшего вице-президента Джо Байдена. Об этом пишет CNN со ссылкой на несколько бывших американских чиновников.

Как поясняет телеканал, о факте такой беседы между Сондландом и Трампом на публичных слушаниях по импичменту впервые заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор. По словам дипломата, разговор слышал его помощник: Сондланд звонил Трампу со своего личного смартфона из киевского ресторана. В самой беседе речь шла о неком «расследовании», что Тейлор интерпретировал как обсуждение расследования в отношении Байдена и его работавшего в Украине сына. Associated Press утверждает, что разговор слышала еще одна сотрудница посольства. Сам Трамп заявил, что не помнит о такой беседе с Сондландом, уточняет AP.

Как сообщили источники CNN, такой разговор — «шокирующее» нарушение правил безопасности, которое с высокой долей вероятности привело к тому, что беседу прослушивали несколько зарубежных спецслужб, в том числе российских. «Мало сомнений в том, что русские... перехватили звонок. Москва точно была довольна», — заявил телеканалу Марк Полумеропулос, бывший офицер ЦРУ, который контролировал операции в Европе и России.

Как добавляет телеканал, остается неясным, был ли телефон Сондланда зашифрован. Однако, по словам собеседников CNN, обычно у американских послов нет такого типа защиты на мобильных устройствах. «Разговор президента с послом по незашифрованному телефону, причем на публике — сумасшествие для сегодняшних дней», — сказал бывший сотрудник ФБР Тодд Керролл.

Телефонный разговор, по словам Тейлора, состоялся 26 июля — на следующий день после беседы Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, которая стала поводом для начала процедуры импичмента американскому лидеру из-за возможного давления Трампа на своего коллегу с требованием начать расследование в отношении Байденов. Как пишет CNN, новая информация может усилить позиции демократов, выступающих за импичмент, а также является еще одним примером того, что высокопоставленные американские чиновники игнорируют требования безопасности в вопросе «чувствительных коммуникаций».