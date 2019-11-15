Путин назвал невозможным реверс российского газа в Украину

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС, говоря о реверсе газа на Украину из Европы, заявил, что проведение подобной процедуры представляется невозможным. Об этом сообщает «РИА Новости».
«Хочу, чтобы всем было понятно: невозможен никакой реверс, газ не может в полтрубы течь в одну сторону, а в полтрубы — в другую. Чушь это, понимаете, «сапоги всмятку», — сказал президент.
По его словам, российская сторона знает, как такой процесс происходит с технологической точки зрения. «Заходит газ, потом лупинг такой сделали, обходную трубу — и назад его качают... Это же советская труба — она идет транзитная, от нее ответвления на всю территорию Украины; там засчитывают, а потом пересчитывают, что как будто это из Европы пришло», — пояснил он.
Как отметил Путин, история с возможностью реверса газа в Украину является ерундой и российские власти это прекрасно понимают. «Мы просто не шумим по этому поводу, чтобы не обострять ситуацию», — заключил президент.
В апреле текущего года Путин уже высказывался по поводу реверса газа в Украину. Тогда глава РФ сказал, что без транзита российского газа Украина не сможет заниматься реверсом. «А если транзита не будет? Вы понимаете, что тогда не будет реверса. Ведь реверс — он же виртуальный... Это чушь, это бред, это обман — никакого реверса реального нет», — заявил он.
Путин отметил, что украинская сторона берет российский газ в «обычном режиме», а в документах указывает, что это реверс. Без транзита российского газа Киев фактически лишится газоснабжения, считает президент РФ.
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