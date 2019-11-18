Войти
В МИД не ожидают прорыва на «нормандской» встрече
мирный процесс
В МИД не ожидают прорыва на «нормандской» встрече
Лукашенко будет баллотироваться на выборах президента в 2020 году
соседи
Лукашенко будет баллотироваться на выборах президента в 2020 году

Читай
бесплатно!
Разделы

Бизнес

автопром
RSS

Tesla потратит около 4 млрд евро на первый европейский завод

130
Tesla потратит около 4 млрд евро на первый европейский завод

Американский производитель электромобилей Tesla Inc. планирует инвестировать в свой первый европейский завод около 4 млрд евро, сообщают агентство dpa и газета Bild am Sonntag.

Ожидается, что после завершения первого этапа строительства на предприятии будут работать свыше 3 тыс. человек. В дальнейшем число сотрудников возрастет до 7-8 тыс. человек.

Начало строительства завода запланировано на первый квартал 2020 года. Он будет расположен в небольшом населенном пункте Грюнхайде, примерно в 40 км к юго-востоку от Берлина.

Выпуск первых электромобилей, которыми станут Model Y, должен стартовать до конца 2021 года. Общий объем производства составит до 150 тыс. электрокаров в год.

В соответствии с соглашением о намерениях, заключенным между Tesla и правительством федеральной земли Бранденбург, где расположен Грюнхайде, завод займет 300 га. Обе стороны будут стараться «как можно скорее принять обязательные решения» по проекту, цитирует документ Bild am Sonntag. По информации издания, американский производитель намерен выкупить еще около 10 га у расположенного рядом центра грузовых перевозок. В случае согласия со стороны правительства ФРГ и Евросоюза Tesla может рассчитывать на государственную поддержку в размере около 300 млн евро.

Читайте также: Россия передала Украине захваченные в районе Керченского пролива корабли

О планах построить под Берлином Gigafactory 4 глава Tesla Илон Маск объявил 12 ноября в столице ФРГ на церемонии вручения ему премии «Золотой руль», присуждаемой еженедельниками Bild am Sonntag и Auto Bild.

Свой первый завод за пределами США Tesla открыла в Китае. В конце октября компания объявила о том, что электромобили Model 3, которые выпускаются в Шанхае на заводе под названием Gigafactory 3, стали доступны для предварительного заказа. Ожидается, что первая партия будет передана клиентам в начале 2020 года.

Tesla, ФРГ
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 18 ноября 2019
Воскресенье, 17 ноября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Кирилл Сазонов
Кирилл Сазонов
журналист

Война русских за украинский АПК

МЭРТ и Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) возбудили спецрасследования, чтобы разобраться, что за импортные удобрения начали заходить в Украину. В рамках расследования предстоит услышать ответы на многие вопросы. Один из них: если страна сама еще недавно импортировала удобрения или производила их в минимальном объеме для собственных нужд – откуда вдруг взялись огромные объемы для поставок в Украину?
Василий Голян
Василий Голян
доктор экономических наук, профессор

Чому законопроект про продаж землі від «слуг народу» – це антипод Земельного кодексу Медведчука

Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року і проголосований 13 листопада законопроект №2178-10 – це законодавчі акти-антиподи. Якщо перший законодавчий акт створив інституціональне підґрунтя для реалізації конституційного права українських селян володіти та розпоряджатися землями сільськогосподарського призначення та запобігав поглинанню найбільшого багатства України іноземцями, то другий – «відкриває шлюзи» для поглинання українських сільськогосподарських земель акулами транснаціонального капіталу.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
советник Главы Федерации работодателей Украины по экономическим вопросам

Почему у нас не строят корабли и самолеты

Может ли в таких условиях, с неработающим и неразвитым финансовым рынком, у нас развиваться авиастроение? Никогда. Потому и отрасль стоит. Не знаю, как Антонов будет выполнять заказ для Перу, возможно из своих средств, однако такие заказы так и останутся единичными, если государство не пересмотрит свою политику.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016