Войти
Закон о референдуме могут принять до конца года
планы
Закон о референдуме могут принять до конца года
Волкер рассказал об отношении Трампа к Зеленскому
дружба народов
Волкер рассказал об отношении Трампа к Зеленскому

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

дружба народов
RSS

Россия передала Украине захваченные в районе Керченского пролива корабли

1 1035
Россия передала Украине захваченные в районе Керченского пролива корабли

Передача украинской стороне трех кораблей, захваченных в районе Керченского пролива, состоялась. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии МИД РФ.

«18 ноября состоялась передача украинской стороне трех кoраблей ВМФ Украины, кoторые в ноябре 2018 года нарушили границу РФ в ходе преднамеренной провокации Киева в райoне Керченского пролива и были задержаны рoссийскими правоохранительными органами», — сообщили в российском дипведомстве.

Передачу кораблей МИД РФ объяснил тем, что следственные действия с ними завершены, а потому в дальнейшем удержании двух бронекатеров и буксира нужды нет.

Читайте также: Прокуроры вручили Ляшко подозрение из-за драки с Герусом, статья не предусматривает залог

«Российская сторона намерена и впредь жестко пресекать любые провокации у своих границ, в том числе в целях обеспечения безопасности судоходства в соответствии с российским законодательством, двусторонними договорами и иными применимыми нормами международного права», — заявили россияне.

Читайте также: Прокуроры вручили Ляшко подозрение из-за драки с Герусом, статья не предусматривает залог

При этом замглавы МИД Украины Елена Зеркаль в Facebook сообщила, что пока корабли «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» направляются домой, в Одессу, команда МИД направляется в Гаагу, где в четверг состоятся первые слушания арбитражного трибунала по делу о нарушении иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей.

Керченский пролив, отношения с Россией
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (1)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий
Роман Клименко
Роман Клименко 1 день 23 часа назад

а радиостанции Харрис , оккупанаты дикая орда россияне демонтировали их и оставили себе. Ворье...и это у них в крови, срусский мир. Потомственные гопники, , биомусор, таких ничего не излечит.
Наверняка они катера нашпигованы жучками и маячками. Нужно тотально почистить, вплоть до прожарки металл. стенок автогеном.

1

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 20 ноября 2019
Вторник, 19 ноября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

«Сладкий привет» для Тимошенко

Действующий президент Зеленский крайне жёстко «прошёлся» по амбициям Юлии Владимировны Тимошенко. Нетрадиционно для нас. Я бы даже сказал, что он прямо высмеял ее в самом неприглядном стиле. Мгновенно сделал своим искренним врагом.
Кирилл Сазонов
Кирилл Сазонов
журналист

Война русских за украинский АПК

МЭРТ и Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) возбудили спецрасследования, чтобы разобраться, что за импортные удобрения начали заходить в Украину. В рамках расследования предстоит услышать ответы на многие вопросы. Один из них: если страна сама еще недавно импортировала удобрения или производила их в минимальном объеме для собственных нужд – откуда вдруг взялись огромные объемы для поставок в Украину?
Василий Голян
Василий Голян
доктор экономических наук, профессор

Чому законопроект про продаж землі від «слуг народу» – це антипод Земельного кодексу Медведчука

Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року і проголосований 13 листопада законопроект №2178-10 – це законодавчі акти-антиподи. Якщо перший законодавчий акт створив інституціональне підґрунтя для реалізації конституційного права українських селян володіти та розпоряджатися землями сільськогосподарського призначення та запобігав поглинанню найбільшого багатства України іноземцями, то другий – «відкриває шлюзи» для поглинання українських сільськогосподарських земель акулами транснаціонального капіталу.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016