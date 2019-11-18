Россия передала Украине захваченные в районе Керченского пролива корабли

Передача украинской стороне трех кораблей, захваченных в районе Керченского пролива, состоялась. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии МИД РФ.

«18 ноября состоялась передача украинской стороне трех кoраблей ВМФ Украины, кoторые в ноябре 2018 года нарушили границу РФ в ходе преднамеренной провокации Киева в райoне Керченского пролива и были задержаны рoссийскими правоохранительными органами», — сообщили в российском дипведомстве.

Передачу кораблей МИД РФ объяснил тем, что следственные действия с ними завершены, а потому в дальнейшем удержании двух бронекатеров и буксира нужды нет.

«Российская сторона намерена и впредь жестко пресекать любые провокации у своих границ, в том числе в целях обеспечения безопасности судоходства в соответствии с российским законодательством, двусторонними договорами и иными применимыми нормами международного права», — заявили россияне.

При этом замглавы МИД Украины Елена Зеркаль в Facebook сообщила, что пока корабли «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» направляются домой, в Одессу, команда МИД направляется в Гаагу, где в четверг состоятся первые слушания арбитражного трибунала по делу о нарушении иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей.