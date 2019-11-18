Глава МИД ФРГ посетит линию разграничения на Донбассе

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в ходе двухдневного визита в Украину 18-19 ноября побывает в столице и на Донбассе.

О деталях программы в понедельник на брифинге в Берлине рассказал представитель немецкого министерства Кристофер Бургер, сообщает Укринформ.

«Сегодня министр Маас отправляется в Украину. Во второй половине дня он отправится в Харьков, завтра с утра — на линию разграничения», — рассказал Бургер.

Он отметил, что после успешных шагов по разведению сил в разных пунктах на востоке Украины, говорится о том, какие дальнейшие конкретные шаги можно будет одобрить во время декабрьского саммита в «нормандском формате» и реализовать.

Визит также должен засвидетельствовать солидарность и поддержку украинскому правительству, которое показало волю и мужество и пытается выполнить свои обязательства. По словам Бургера, федеральное правительство приветствует это и стремится оказать поддержку.

После посещения линии разграничения (по данным СМИ, это будет мост в Станице Луганской) Маас отправится в Киев, где проведет переговоры с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Алексеем Гончаруком и министром иностранных дел Вадимом Пристайко, проинформировал Бургер.

Дипломат обратил внимание на то, что после 5 лет конфликта в последние недели впервые появились признаки сдвига, достигнуты существенные улучшения в отдельных пунктах для людей на Востоке. Партнеры по нормандской четверке хотят воспользоваться этим моментом. Бургер напомнил, что цель саммита — выполнение Минских соглашений, согласование следующих конкретных шагов в этом направлении. Посещение Востока немецким министром послужит именно цели подготовки этой встречи, ведь Маас хочет собственными глазами посмотреть на то, как проходит процесс разведения.