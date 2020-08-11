Глава МИД ФРГ заявил о невозможности проведения выборов в ОРДЛО

Демократические выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей пока невозможны, заявил в интервью «Интерфаксу» глава МИД ФРГ Хайко Маас.
«Необходимых условий для проведения демократических выборов в областях, неподконтрольных правительству, как это предусмотрено в Минских соглашениях, в настоящий момент нет. Здесь от Москвы также требуется использовать своё влияние», — сказал Маас.
«Недавнее развитие ситуации даёт повод для надежды. Режим прекращения огня впервые за долгое время соблюдается, что даёт людям на востоке Украины так необходимую им передышку. При этом Украина проявила гибкость и готовность идти навстречу», — заявил Маас накануне визита в Россию.
По его словам, ФРГ продолжает делать ставку на конструктивное участие России в нормандском формате.
«Для того, чтобы слова не расходились с делом, Россия должна использовать своё влияние. Мы, конечно, вместе с Францией готовы продолжать формировать этот процесс в «нормандском формате», — указал он.
Немецкий министр приветствовал планы проведения Киевом региональных выборов, по его мнению, это хороший знак «для участия украинцев в демократических процессах».
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