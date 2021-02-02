В ФРГ рассчитывают, что США более активно займутся конфликтом на Донбассе

Администрация президента Джо Байдена демонстрирует, что США под его руководством будут активнее участвовать в усилиях по урегулировании конфликта на Донбассе, чем при его предшественнике Дональде Трампе. Такое мнение высказал во вторник глава МИД ФРГ Хайко Маас на онлайн-конференции «Европа — 2021», организованной ведущими немецкими СМИ.

Немецкий министр считает, что в администрации Трампа не было особого интереса к урегулированию этого конфликта. «Тот факт, что во время телефонного разговора с президентом Путиным Джо Байден поднял тему Украины, уже можно понимать..., что США там будут действовать активнее, чем раньше», — считает Маас.

«Больший американский вклад поможет нам и французам как посредникам в конфликте постепенно реализовать уже согласованные вещи», — полагает министр.