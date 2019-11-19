Минэнерго считает неприемлемым предложение «Газпрома» по транзиту

Министр энергетики Украины Алексей Оржель в эфире программы «Свобода слова» на канале ICTV заявил, что поступившее от «Газпрома» предложение по транзиту газа является неприемлемым.
«Давайте будем откровенны. Предложение, которое сейчас получено, — неприемлемо для Украины», — сказал он.
По его словам, это предложение не устраивает Киев, так как в нем содержатся пункты, согласно которым предлагается отказаться от арбитражей и подписать договор пользования газотранспортной системой Украины сроком всего на один год.
«Если мы принимаем в определенной форме наши требования по арбитражу, если мы подписываем долгосрочный контракт, мы можем искать компромиссы. Я надеюсь, что на такой же компромисс может пойти и «Газпром», — заключил министр.
Напомним, что «Нафтогаз» подал новый иск против «Газпрома» в Стокгольмский арбитраж в начале ноября. В нем речь идет о встречных исковых требованиях в рамках спора с российской компанией, касающегося контракта на транзит газа. Сумма исковых требований «Нафтогаза» составила порядка $12 млрд.
Министр энергетики России Александр Новак, комментируя новые судебные претензии, заявлял о необходимости обнулить взаимные претензии и «не рождать новых абсурдных исков». В ответ на это глава «Нафтогаза» Андрей Коболев сообщил о готовности украинской компании рассмотреть разные варианты, отметив, что она не собирается идти на обнуление решения Стокгольмского арбитража.
18 ноября «Газпром» направил «Нафтогазу» предложения по транзиту газа через Украину. Для продления действующего договора «Газпром» счел необходимым отказаться от взаимных претензий в международном арбитраже и прекратить все судебные разбирательства, отменить решение Антимонопольного комитета Украины о штрафе для «Газпрома» за «нарушение экономической конкуренции», а также отозвать ходатайства «Нафтогаза» об инициировании Еврокомиссией расследования против «Газпрома».
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